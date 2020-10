MAKARSKA VIŠE NEMA NITI JEDNU ULJARU – Nekada se ovdje na preradu dovozila maslina od Dubrovnika do Visa

S prvim zrakama sunca, nakon obilnih kiša, počela je berba i prerada maslina i na Makarskom primorju. Uljara Acinger u Podgori otvorila je vrata za preradu maslina 18. listopada, a sutra će to učiniti i Uljara Igrane.

Zamislite, u Makarskoj nema više niti jedne uljare za preradu maslina!

Prerada maslina počela u uljarama u Podgori i Igranima

A desetljećima su maslinari dovozili intradu iz maslinika na preradu u makarsku uljaru Olma i to od svuda, od Dubrovnika do Visa. Ni uljara Olikom više ne radi. No, još je dobro kažu makarski maslinari dok imamo u bližoj okolici gdje preraditi masline, a to je u Uljari Acinger u Podgori koja je počela ovogodišnju preradu 18. listopada i Uljari Igrane koja otvara sutra. Neki će pak svoje masline voziti u Gradac, ili Mimice ili još dalje na preradu. Termina za preradu ima slobodnih u spomenutim uljarama u Igranima i Podgori pa možete nazvati i predbilježiti se.

- Nije ove godine golem urod pa će se maslina preraditi bez dugog stajanja što svakako ne bi bilo dobro za kvalitetu ulja. Inače, ukupno gledajući urod na Makarskom primorju je više nego li upola manji od prošlogodišnjega. Za plod se može reći da je zdrav, jer je opalo ono što je bilo nezdravo, a radman je od 11 do 14 posto – kaže Bernard Bokšić, poljoprivredni savjetnik.

J.Glučina /IvoR