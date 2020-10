3. HNL- JUG, 10. KOLO Gosti uspješniji od domaćina

Deseto kolo trećeligaškog juga proteklo je u znaku gostujućih momčadi koje su izborile četiri pobjede i dva remija dok su domaći slavili u samo dvije utakmice. Potvrdu dobre forme potvrdili su Jadran LP i makarski Zmaj. Pločani su na Lapadu savladali domaći GOŠK Dubrovnik 1919 sa 0:2 i tako potvrdili prvu poziciju na ljestvici, ali s utakmicom više od Zagore. Zmaj je na „vrućem“ terenu u Klisu izborio prvu ovosezonsku pobjedu u gostima, a najzaslužniji za to bio je dvostruki strijelac Ivan Bubalo. Makarani imaju momčad koju čine mladost i iskustvo, a nastave li ovako dobro igrati bit će među kandidatima za vrh tablice. Susjedski derbi u Vodicama donio je zanimljiv nogomet i na kraju pobjedu u ovom trenutku kvalitetnije momčadi Zagore. Tko bi se nadao da će posve ranjeni OSK odnijeti sva tri boda iz Hrvaca. Prema viđenom na terenu pobjeda OSK-a posve je zaslužena, a oveća skupina njihovih navijača koja im je svih 90 minuta davala podršku zadovoljna se vratila u Otok. Nakon tri poraza u nizu Blaćani su razveselili svoje navijače pobijedivši Neretvu s 3:0, a Deni Sardelić bio je asistent i strijelac u županijskom derbiju. Vrlo važnu, a uz to i prvu ovosezonsku pobjedu ostvarili su nogometaši Sloge, a s tri nova boda napustili su posljednje mjesto na tablici. Utakmica protiv Primorca bila je dosta nervozna, no to nije omelo Marija Morovića da u svom povratničkom nastupu ne zabije pogodak i debi na klupi Sloge Borisa Pavića učini uspješnim. Baškovođani i njihovi susjedi iz Ivanbegovone podijelili su bodove, Uraniji je pripalo prvo a Kamenu drugo poluvrijeme i sa osvojenim bodom na koncu su zadovoljni jedni i drugi. U susretu dviju najmlađih momčadi lige u Opuzenu su Neretvanac i Split odigrali 1:1, a na Podvornici je nastupilo čak 15 igrača mlađih od 21 godinu, što je jedan nesvakidašnji podatak kad je riječ o trećeligaškim utakmicama.

Rezultati:

GOŠK Dubrovnik 1919 – Jadran LP 0 : 2, Uskok – Zmaj M 1 : 2, Vodice – Zagora 1 : 3, Hrvace – OSK 0 : 1, Zmaj B – Neretva 3 : 0, Sloga – Primorac 1 : 0, Urania – Kamen 1 : 1, Neretvanac – Split 1 : 1

Poredak:

Jadran LP 24, Zagora 22, Neretvanac 17, Hrvace 16, Zmaj M 16, Split 15, Zmaj B 14, Uskok 14, OSK 13, Kamen 12, Primorac 10, GOŠK Dubrovnik 10, Urania 10, Neretva 10, Hrvatski vitez 8, Sloga 6, Vodice 6

Lista strijelaca:

8 – Cicijelj

7 – Bubalo, Marinović, Marušić

6 – Vodopija

5 – Popić, Gabrić, Čepo

Iduće kolo: Zmaj – GOŠK Dubrovnik 1919 (subota 24. listopada GSC)

Jakov Kovačević