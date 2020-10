NOVO VRIJEME APFEL- Pobjedom u Našicama izborili četvrtfinale malonogometnog kupa Hrvatske

Novo vrijeme Apfe slavilo je u Našicama i tako izborilo plasman u četvrtfinale kupa. Makarani su do prednosti došli već u 1. minuti utakmice pogotkom Brazilca Rodriga, a u 4. je Osredkar udvostručio prednost momčadi Tea Strunje. U 12. minuti u strijelce se upisao Pulinho, a domaći su preko Kapraljevića susret učinili neizvjesnim. Početkom nastavka Osredkar zabija za visokih 1:4, no domaći uzvraćaju nakon pola sata igre i pogotkom Mihaljevića smanjuju na 2:4. Nakon toga mreže se nisu tresle do zadnje minute kada Osredkar sa svoga dijela terena posprema loptu u nebranjenu mrežu Našica. Prije samog kraja mladi Gašpar postiže prvijenac u dresu Novog vremana za konačnih 2:6.

Našice – Novo vrijeme Apfel 2 : 6 (1 : 3)

Strijelci: 0:1 Rodrigo (1.), 0:2 Osredkar (4.), 0:3 Pulinho (14.), 1: 3 Kapraljević (17.), 1:4 Osredkar (23. ), 2:4 Mihaljević (30. ), 2:5 Osredkar (40. ), 2:6 Gašpar (40.).

J. K./arhiva MP