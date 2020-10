ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA – U nedjelju 25. listopada kazaljke pomaknuti sat unatrag

Ne zaboravite, u nedjelju se kazaljke sata vraćaju unatrag!U nedjelju, 25. listopada u 3 sata vraćamo kazaljke na 2 sata pa ćemo spavati sat manje!Ovim započinje ciklus zimskog računanja vremena. Zimsko računanje vremena trajat će do 28. ožujka 2021. godine.Satovi se pomiču dva puta godišnje od 1996. kada je to postalo obavezno zakonskim odredbama Europske unije, a u Hrvatskoj od 1983. godine.Osim računanja vremena ima još promjena. Zahvaljujući novom zakonu od prošle godine, s promjenom sata više nema obaveze paljenja svjetala na automobilima, naime, paljenje i gašenje svjetala regulirano je u datumskom razdoblju, odnosno od 1. studenog do 31. ožujka.HEP podsjeća da se zimskim računanjem vremena električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).

J.G.