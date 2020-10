PRVA HMNL 4. KOLO – Olmišani pobjedom nad Novim vremenom učvrstio prvo mjesto

Olmisum - Novo vrijeme Apfel 3 : 2 (2 : 0)

Omiš. Dvorana Ribnjak. Bez gledatelja.

Prvi sudac: Saša Tomić

Drugi sudac: Mislav Džeko

Treći sudac: Boris Stanić

Delegat: Branko Kurtaj

Strijelci: 1:0 Horvat (14), 2:0 Horvat (15), 3:0 Pavić (34), 3:1 Rodrigo (39), 3:2 Kazazić (39).

Najbolji igrač: Matej Horvat (Olmissum).

Olmissum: Bilandžić, Kustura, Pavić, Jurlina, Postružin, Horvat, Perišić, Kolobarić, Sekulić, Buljević, Juretić,Luketin. Trener: Duje Maretić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Pašalić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, J. Herceg, K. Herceg. Trener: Teo Strunje.

U derbiju 4. kola 1. HMNL aktualni prvak Olmissum je na omiškom Ribnjaku dočekao makarsko Novo vrijeme Apfel, a domaći su izborili novu pobjedu za nastavak pobjedničkog niza. Prvo veće uzbuđenje dogodilo se u 9. minuti kada domaći gube loptu duboko u svojoj polovini terena, no udarac Pulinha sa 7-8 metara zaustavlja Bilandžić. Omišani uzvraćaju u 12. minuti kada Horvat iz slobodnog udarca šalje loptu uz samu vratnicu Baškovića. U idućoj minuti udarac Postružina sjajno brani Bašković. Olmissum je u 14. minuti došao do prednosti, Postružin je nakon udarca iz kuta odigrao povratnu loptu za Horvata koji prizemnim udarcem sa 12-13 metara posprema loptu u mrežu Novog vremena. Minutu potom igrači Duje Maretića udvostručuju prednost, Rodrigo je izgubio loptu na svom dijelu terena koju Horvat sa 5 metara zabija za 2:0. Gosti nakon toga prelaze na igru sa Jelavićem u ulozi vratara-igrača, no ne uspjevaju ozbiljnije ugroziti vratara Olmissuma. Makarani u nastavku nastoje što prije doći do pogotka, ali im to ne polazi za rukom. Sve dvojbe domaći su otklonili u 34. minuti kada Pavić kažnjava potez obrane gostiju i dovodi svoju momčad u vodstvo od 3:0. Dvije minute potom nova izgledna prigoda za Omišane, Kustura izlazi sam ispred Baškovića koji još jednom velikom obranom spašava svoju mrežu. Pred kraj utakmice Makarani se vraćaju u igru kada je Pulinho povratnom loptom proigrao Rodriga koji sa 5 metara poentira za 3:1. U istoj minuti Kazazić iskosa sa lijeve strane šalje loptu u mrežu domaćih za 3:2. Do kraja su igrači gostiju doći do poravnanja rezultata, ali bez uspjeha. Omišani su na koncu upisali četvrtu pobjedu u nizu, dok je Novo vrijeme Apfel nakon dvije startne pobjede upisalo dva uzastopna poraza.

Jakov Kovačević/arhiva MP