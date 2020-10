OBILJEŽEN DAN GRADA MAKARSKE – Učinjeni su veliki projekti na infrastrukturi, ali je i socijalna komponenta za pohvalu

- Ove godine prvi, a nadamo se i zadnji put slavimo Dan grada u ovim covid okolnostima – kazao je, predsjednik Gradskog vijeća Makarske na svečanoj sjednici koja je upravo iz tih razloga upriličena u hotelu Park bez puno uzvanika. Pozdravio je uvažene goste; izaslanika Vlade RH županai rektora Sveučilišta u Splitu, prof. dr., čelnike Grada, gradske i županijske vijećnike i predstavnike srpske nacionalne manjine.

Nadu da je posljednji put ovako obilježavanje Dana grada izrazio je i makarski gradonačelnik Jure Brkan koji je putem etera odaslao pozdrave i čestitku svim građanima grada Makarske, predstavnicima poduzetnika, državnih i županijskih institucija,ustanova i gradskih udruga, Crkve, branitelja Domovinskog rata te uz pozdrave nazočnih obratio im se prigodinim riječima.

„U spomen na 24. listopada davne 1865. kada je Vijeće zaključilo da jezik službeni mora biti hrvatski u gradu Makarskoj ta je odluka prethodila i gradu Splitu i Hrvatskom dalmatinskom saboru. Naši časni preci su spoznali važnost hrvatskog jezika kao temeljnog nosioca hrvatske državotvornosti ovdje u ovome našem gradu. Hrabra, mudra i dalekosežna je to odluka koju i mi danas baštinimo”, istaknuo je gradonačelnik te se u nastavku izlaganja osvrnuo na sve što je napravljeno u proteklih godinu dana.

Ulagalo se i u institucije

- Radili smo i ove godine kao i proteklih, Makarski info bilten gdje smo pobrojali; i slikom i riječju sve bitnije stvari koje smo radili u proteklih godinu dana. Ovdje ipak želim istaknuti:

unutar infrastrukture to je izgradnja starog Veliko brdskog puta, koji je od projekta, otkupa zemlje, ishodovanja dozvola i do završetaka djelo ove Gradske uprave. Cijeli projekt je vodio dogradonačelnik Joze Vranješ na čemu mu posebno čestitam i zahvaljujem. Završen je i uređen zapadni krak Zadarske ulice, uskoro počinju radovi i na istočnom kraku. Rekonstruirano je križanje Vukovarske i Zagrebačke ulice gdje se trenutno postavljaju semafori kako bi ovo mjesto bilo sigurno, završena je rekonstrukcija Ulice Velika vrata u središtu grada, a upravo se obnavlja Ulica don Petra Kaera, sagrađena je oborinska kanalizacija u Ulici molizanskih hrvata kao i na Vukovarskoj cesti, ispred Monaca, gdje je sada situacija puno bolja, uređena je nova pristupna cesta do budućeg vrtića na Zelenki, a u ponedjeljak po 3. put raspisujemo javnu nabavu za izvođača izgradnje DV-a. Puno je toga u infrastrukturi napravljeno i sve se može vidjeti u bilten – kazao je gradonačelnik Brkan te nastavio: – Posebno me raduje da je sportski centar temeljito obnovljen i da je našem gradu donio novu vrijednost.

Nismo mi ulagali samo u infrastrukturu protekle godine već i u naše institucije. Osnovali smo JVP koja je nositelj vatrogasne obrane u gradu s opremljenih 25 profesionalaca i uz DVD koje također financira Grad. Grad je sa Županijom kupio i vatrogasnu cisternu. Osnovali smo i novo poduzeće Makarska obala sa zadaćom što boljeg upravljanja makarskom lukom i gradskom plažom, nemjerljivo važnim resursima za naš grad.

Posebno je gradonačelnik naglasio što je učinjeno na planu zdravstvene skrbi. „Muke po Domu zdravlja nastavile se i ove godine, ali smo situaciju bitno popravili od momenta kada smo preuzeli vlast. Ove godine dobili smo novouređene prostore hemodijalize, financira Grad i rad dvoje specijalista radiologije; dr.Kristijan Jerković i Verica Franić koji to rade prvenstveno iz ljubavi prema svome gradu Makarskoj.

Dočekalo nas je dosta toga što se nije rješavalo godinama, a puno smo napravili. Dokaz da cijenimo tradiciju je i naš odnos prema Gradskoj glazbi kojoj smo obnovili prostor prošle godine, a ove nabavili svečane uniforme. Turizam je u covid krizi dobio drugačije značenje. Naš Stožer civilne zaštite na čelu s Draženom Nemčićem je učinio da se nastavi rad svih institucija u gradu, osigura rad na siguran način i na tome mu čestitam. Mi smo donijeli 3 paketa mjera pomoći poduzetnicima u cilju očuvanja radnih mjesta.

Gradonačelnik najavio u 2021. niži porez na javne površine za 25 %

Ono čega se bojim je da će trebati pomagati i našim sugrađanima, a to treba kroz neku mjeru u prvom redu kroz podizanje konsenzusa za ostvarivanje prava na socijalnu skrb. Također moramo pomoći i umirovljenicima kojima ćemo i dogodine podijeliti i božićnicu i uskrsnicu, ali ćemo podići te iznose! Podsjetio je gradonačelnik kako je Grad učenicima osnovnoškolcima omogućio besplatne udžbenike i radne bilježnice te obećao iduće godine sufinanciranje kupnje udžbenika srednjoškolaca, a ni studenti nisu zaboravljeni. Također Grad pomaže mlade obitelji s djecom. Sve ovo planiramo bez zaustavljanja infrastrukturnih objekata.

Najavio je gradonačelnik da će iduće godine biti završen DV na Zelenki, vodosprema u Kotišini, sagrađene dva kružna pojasa magistrale, Trg Hrpina, i Šibenska ulica. – Samo se osvrnite i pogledajte što je sve učinjeno, a nemojte podleći lažima i blaćenjima anonimusa na društvenim mrežama. Ne vjerujte tome, uključite zdrav razum – apelirao je gradonačelnik Brkan te na kraju dodao: – Nadam se da će do godine proslava biti u svoj svojoj punini i da će se dodjeljivati nagrade grada, a ja mislim da nema zaslužnijega za Nagradu grada Makarske od dr. Dragana Ljutića koji je velik dio života proveo u Makarskoj i koji i sam za sebe često kaže da je Makarani, a koji je doveo fakultet u Makarsku.

Makarska i danas prednjači

Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske župan Blaženko Boban prenio je Makaranima pozdrave i čestitke premijera Plenkovića te uz čestitke naglasio:

- Makarska je u ta davna vremena bila preteča cijeloj Dalmaciji u korištenju hrvatskog jezika. U mnogo toga pretača je Makarska i danas – naglasio je župan Boban. Zahvalio je Gradskoj upravi Makarske, ali prije svega ravnatelju Biokovke i predsjedniku Gradskog vijeća dr. Marku Ožiću- Bebeku podsjetivši kako je u travnju mjesecu bilo teško i kada je cijela Hrvatska u gledala u nas, spas se našao zahvaljujući Biokovki i dr. Marku Ožiću- Bebeku koji je širokogrudno otvorio srce i primio one koje je tada trebalo primati. Ovom prigodom apeliram na mlade da se ponašaju odgovorno. Kada već govorimo o zdravlju hvala Makarskoj što je financijski uskočila čuvajući Tim 2 na Hitnoj i apeliram na općine da to učine.

Dirnuo me gradonačelnikva najava da je akcent budućeg djelovanja stavio na socijalni pa ako hoćete i onaj egzistencijalni dio života svojih građana, jer sačuvati egzistenciju građana kroz mjere i programe koje je radio uistinu je sjajno prepoznavanje trenutka situacije. Splitsko-dalmatinsks županija će vam uvijek biti potpora i financijski i u pripremi dokumentacije, makarskom gradonačelniku Juri Brkanu je uz čestitke poručio da bude jednako uzoran i kao saborski zastupnik Makarskog primorja.

Profesor dr. Dragan Ljutić koji je dolaskom za rektora doveo u Makarsku vrlo bitnu instituciju za naš grad pozdravio je skup u gradu istaknuvši posebno neizmjernu ljepotu Makarske koja se ogleda i u snazi izdržljivosti i vrijednosti ljudi koji ovdje žive koji su tu ostali i dižu ovu sredinu.„To je pokazala i naša suradnja s aktualnom vlasti i s predsjednikom GV – a dr. Markom Ožićem- Bebekom. Mnogi nisu mogli ni sanjati tako nešto- istaknuo je prof. Ljutić podsjetivši na ideju i značaj disperzije sveučilišta.

Odana počast svim zaslužnim

Obilježavanje Dana grada Makarske otpočelo je odavanjem počasti najzaslužnijima za slobodu Makarske i Hrvatske. Čelni ljudi Grada Makarske, gradski vijećnici i predstavnici političkih stranaka HDZ-a i SDP-a položili su vijence, upalili svijeće i molitvom odrješenja najprije pred Središnjim križem na Gradskom groblju koju je predvodio župnik don Pavao Banić i minutom šutnje na koju je pozvao gradonačelnik Jure Brkan, a zatim prigodnim riječima zahvalnosti odali su počast zaslužnima. Gradonačelnik je istaknuo značaj 24. listopada za grad Makarsku koji slavi kao svoj Dan i istaknuo kako u spomen na sve one koji su tome pridonijeli odajemo im dužnu počast. Protokolarno cvijeće i svijeće položeni su i na Spomenik hrvatskom branitelju, prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i na poziv gradonačelnika također na Spomeniku revolucije na Glavici.

Prema programu obilježavanja Dana grada večeras u 19 sati je misa za grad u konkatedralnoj crkvi sv. Marka.

Janja Glučina /IvoR