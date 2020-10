TREĆA HNL- JUG, 11. KOLO – Zmaj potopio „gospare“

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja: 120.

Sudac: Ante Sočo (Stobreč) 7,5.

Strijelci: 0:1 Caput (17.), 1:1 Damir Rašić (37.), 2:1 Lozina (58.), 3:1 Bubalo (84.).

Najbolji igrač: Miro Kovačić (Zmaj).

Zmaj: Brkulj -, Lozina 7, Serdarević 7, Erjauc (6) (od 46. Pavlinović 7), Kovačić 8, Šalinović 6,5 (od 67. Tomaš 6,5), Rudelj 6,5 (od 46. Gojak 6,5), Bauk 7, Damir Rašić 7,5 (od 73. Radić -), Bubalo 7,5, Danijel Rašić 7.

GOŠK Dubrovnik 1919: Kristić 6, Matić 5,5, Sršen 5 (od 63. Lang 5,5), Ivanišević 6, Listar 5,5, Caput 6,5, Topuzović 5,5, Smrdelj 5 (od 80. Perajica -), Cicijelj 6, Zadro 5 (od 67. Korać 5), Uvodić 5,5 (od 80. Kolendić -).

Makarani su potpuno nadigrali goste iz Dubrovnika i izborili vrijednu pobjedu koja im je donijela plasman u vrh trećeligaškog juga. Već u 2. minuti domaći su mogli doći u vodstvo, no udarac Rudelja glavom nije bio precizan. Pokušaj Kovačića u 9. minuti sa 14-15 metara zaustavio je vratar „gospara“ Kristić. Dubrovčani su 17. minuti došli do prednosti, nakon udarca iz kuta povratna lopta došla je do Caputa koji ju je sa lakoćom pospremio u mrežu Brkulja. Nakon toga igrači Zmaja opsjedaju vrata gostiju, ali bez većih opasnosti po vrata Dubrovčana. Igrači Stipe Matešana vraćaju se u igru u 37. minuti, Kovačić je nabacio sa lijevog boka, a u skupini igrača najbolje se snašao Damir Rašić koji zabija za 1:1. Nastavak utakmice u potpunosti je pripao domaćim igračima, a prvu izglednu priliku u 54. minuti nije realizirao Kovačić. Miro Kovačić ponovo je bio asistent u 58. minuti, njegovu ubačenu loptu s lijevog boka Lozina je lijepim udarcem glavom poslao iza leđa Kristića za 2:1 i potpuni preokret. Od tada su igrači gostiju malo po malo padali, a domaći rasli. Džoker sa klupe Zmaja Pavlinović prošetao se kroz obrambene redove GOŠK-a u 84. minuti i asistirao Bubalu koji preciznim udarcem postiže svoj osmi ovosezonski pogodak za konačnih 3:1. Iako su uvjeti bili teški za igru to nije omelo igrače Zmaja da odigraju kvalitetnu utakmicu i izbore treću pobjedu u nizu, gostima je ovo bio šesti uzastopni poraz koji ih je dobro uzdrmao i ostavio u donjem dijelu prvenstvene ljestvice.

Darko Vlatković: – Opet izvrsna reakcija naše momčadi nakon rezultatskog minusa. Pobjednički mentalitet pokazali smo i na ovoj utakmici, a Zmaj je imao kontrolu tijekom cijelog susreta. Spoj iskusnih domaćih igrača, mladih iz naše škole nogometa, te izvrsna pojačanja koja su ovog prijelaznog roka došli u Makarsku pokazao se kao dobitna kombinacija. Čestitke našim igračima na još jednoj zasluženoj pobjedi, nadam se da ćemo i u idućim utakmicama igrati dobro, a gdje će nas to odvesti vidjet će se na kraju jesenske polusezone trećeligaškog juga.

Jakov Kovačević/IvoR