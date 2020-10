PRVA HMNL, 4. KOLO – Tri utakmice odigrane, dvije odgođene

Zbog situacije vezane uz koronavirus odgođene su dvije utakmice 4. kola 1. HMNL. Susreti između Osijeka Kelme i splitskog Universitasa te Uspinjače Gimke i Alumnusa nisu odigrane. U derbiju 4. kola aktualni prvak Olmissum je na omiškom Ribnjaku dočekao makarsko Novo vrijeme Apfel, a domaći su izborili novu pobjedu i tako nastavili pobjednički niz. Omišani su nadmoć na terenu okrunili u 14. minuti kada je Horvat iz daljine savladao Baškovića za 1:0. U idućoj minuti Horvat je ponovo bio strijelac i tako podebljao prednost svoje momčadi. Činilo se da je sve gotovo u 34. minuti kada je Olmissum poveo s 3:0, no Makarani su u jednoj minuti postigli dva pogotka i utakmicu učinili neizvjesnoj. A da je Bajrušović u finišu dvoboja uspio savladati Bilandžića igrači Tea Strunje s jednim bodom vratili bi se u Makarsku. Crnica i Futsal Dinamo su podijelili bodove odigravši na Baldekinu 3:3. Šibenčani su tako još uvijek bez pobjede protiv zagrebačkih „modrih“ iako su ovoga puta bili zaista blizu. Imali su igrači Mladena Perice prednost od 3:1, a gosti su sa dva pogotka u dvije minute došli do poravnanja i na kraju odnijeli vrijedan bod u Zagreb. Saša Subotić i Mihovil Prgomet postigli su po dva pogotka na ovom susretu. Square je slavio u Vrgorcu rezultatom 1:3, nakon pobjede u prošlom kolu u Makarskoj „nebesko-plavi“ su se nadali novom uspjehu čime bi se probili u gornji dio prvenstvene ljestvice. No „gospari“ su im pokvarili plan i sa dva pogotka raspoloženog Đankovića ostvarili treći uspjeh u dosadašnjem dijelu prvenstva.

Rezultati:

Olmissum - Novo vrijeme Apfel 3 : 2

Crnica – Futsal Dinamo 3 : 3

Vrgorac - Square 1 : 3

Osijek Kelme - Universitas odgođeno

Uspinjača Gimka – Alumnus odgođeno

Poredak: Olmissum 12, Square 9, Futsal Dinamo 7, Crnica 7, Novo vrijeme Apfel 6, Alumnus 4, Vrgorac 4, Uspinjača Gimka 3, Universitas 0, Osijek Kelme 0

Iduće kolo: Novo vrijeme Apfel – Uspinjača Gimka (igra se 30. listopada u dvorani na GSC Makarska).

J. Kovačević/Ž. Kovačić