AMFORA – Poraz na Baldekinu

Košarkaši Amfore nakon dobre igre i pobjede u prvom kolu važili su za favorite na gostovanju u Šibeniku protiv kadetsko-juniorske sastav Dražena Petrovića. Na ovom susretu se vidjelo da će treneru Nenadu Videki biti potrebno još neko vrijeme kako bi uigrao momčad koja nije igrala godinu dana. Osim toga Makaranima će trebati pronaći barem jednog visokog igrača s kojim bi bili ravnopravni u igri ispod koša. No prvenstvo je tek počelo pa za se sve to još stignu popraviti. Trener Videka nam je kazao da za dobre igre u kontinuitetu treba još puno treninga i uigravanja te da im je nepreciznost sa linije slobodnih bacanja stvarala dosta problema. Inače, su domaći prvo poluvrijeme riješili u svoju korist sa 42 : 38, a u trećoj trećini još su i povećali prednost. Zadnja dionica igre protekla je u izjednačenoj igri, a to je na kraju bilo dovoljno mladim Šibenčanima da upišu prvu ovosezonsku pobjedu.

Dražen Petrović – Amfora 81 : 74 (15 : 15, 27 : 23, 21 : 18, 18 : 18)

Dražen Petrović: Pleadin 26, A. Klarin 12, Škugor 2, Živković 23, Topić, Lapić 4, Pulić, Brajković, Šarić 4, Bobek, Antić 10, M. Klarin, Gazdić.

Trener. Petar Maleš

Amfora: Božek 9, Saračević 5, Morris 6, Pribisalić 6, Klepo, Batistić, Trittela, Tomić Ferić 22, Bokšić 10, Šimić, Selak 8, Han.

Trener: Nenad Videka

Rezultati: Cetina – Solin 68 : 85, Mislav – DOŠK 70: 68, Trogir – Sukošan 82 : 56, Dražen Petrović – Amfora 81 : 74, Pet bunara – Diadora 55 : 76. Split II je bio slobodan.

Iduće kolo: Amfora – Cetina

J. K./arhiva MP