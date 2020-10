COVID – 19 Na snazi nove mjere, ograničavaju se okupljanja

Na snazi je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.Kako se navodi na službenoj Vladinoj stranici kornavirus.hr, s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obavezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih epidemioloških mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom odlukom. Stroga mjera fizičkog distanicranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar u otvorenom prostoru.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu su:

-zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu

-na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba;

-na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba;

-na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba;

-sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja;

-javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata, osim svadbenih svečanosti koje mogu trajati najdulje do 00:00 sata;

-okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se privremeno uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga;

-obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite;

-obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba;

-zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 00:00 sati do 6:00 sati;

-obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar;

-obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima.

Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju od 14 dana.

Protuepidemijske mjere ne odnose se na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije, vjerske obrede, izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima. Poslodavci su obavezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Daje se preporuka poslodavcima:

-smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće;

-uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla;

-uvesti klizno radno vrijeme gdje je to moguće;

-organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama gdje je to moguće;

-smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru.

Kontrolu provedbe ove odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i stožeri civilne zaštite. Ako je posebnom odlikom za područje pojedine jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom odlukom, primjenjuje se ova odluka.

