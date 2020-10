DERBI MAKARSKE RIVIJERE – Stipe Brnić razveselio Baškovođane

3. HNL-Jug, 12. kolo

Urania - Zmaj M 1 : 0 (1 : 0)

Baška Voda. Igralište Ante Jurišić Ako. Bez gledatelja.

Sudac: Ante Jurić (Split) 6,5.

Strijelac: 1:0 Brnić (26.).

Urania: Šarić Hodžić 7, Vidović 7, Urlić 7 (od 67. Novak 7), Katić 7,5, Olujić 7 (od 78. Tomas -), Jurendić 7,5, Brnić 8, Valenti 7, Pejković 7, Sikira 7,5, Cvitanović 7 (od 86. Baturina -). Trener: Dalibor Filipović.

Zmaj: Brkulj 7, Lozina 6,5, Serdarević 6, Erjauc 6 (od 29. Grgić 6), Kovačić 6,5, Šalinović 6 (od 46. Tomaš 6,5), Rudelj 6 (od 46. Gojak 6,5), Bauk 6,5 (od 29. Božić 6), Damir Rašić 6,5 (od 76. Pavlinović -), Bubalo 6,5, Danijel Rašić 6,5. Trener: Darko Vlatković.

Najbolji igrač: Stipe Brnić (Urania).

Teškom mukom Baškovođani su došli do pobjede u derbiju makarske rivijere, a nakon 2006. bio je ovo prvi prvenstveni susret između Uranije i Zmaja. Ovo je bila i prva utakmica u trećem nogometnom rangu između ova dva susjedna kluba. Bez imalo respekta obje momčadi su krenule žustro i napadački kako bi što prije došli do prednosti, domaći prijete u 9. minuti, no udarac Urlića Brkulj je izbacio u korner. Nedugo zatim uzvraćaju gosti preko Kovačića čiji udarac je bio neprecizan. U 26. minuti domaći su došli u vodstvo, Brnić je sa ruba kaznenog prostora snažno pucao, lopta se odbila od jednog gostujućeg igrača i prevarila Brkulja te završila iza njegovih leđa. Dvije minute potom nova prigoda za Baškovođane, Olujić se našao na 13-14 metara od Brkulja koji se točno postavio i sačuvao svoju mrežu. Nakon toga Zmaj ima nadmoć na terenu, ali sve njihove ubačaje vez većih problema rješava obrambena formacija domaćih predvođena Jurendićem i Sikirom. Ipak su gosti mogli do poravnanja u 42. minuti, a da se to ne dogodi pobrinuo se iskusni Jurendić koji je izbacio loptu sa same gol linije svojih vrata. I u nastavku smo gledali otvorenu borbu između šesnaesteraca, ali bez izglednih prigoda. Tako je bilo sve do 65. minute kada je Bubalo umjesto mreže naciljao vratnicu domaćina. Bez prave prijetnje igralo se do 85. minute, kada je šut Pavlinovića zaustavio Šari Hodžić. U sam smiraj utakmice domaći su mogli potvrditi pobjedu, međutim kombinacija Novaka i Brnića nije završila pogotkom. Na isteku sudačke nadoknade igrači Zmaja bili su nezadovoljni odlukom suca Jurića koji po njihovu mišljenju nije dosudio kazneni udarac za njih. Nakon što je označen kraj utakmice igrači Uranije i njihov stručni stožer burno su proslavili pobjedu, a iako se nije igralo grubo igrači domaćih dobili su četiri a gosti čak sedam žutih kartona.

Dalibor Filipović (Urania): – Bila je ovo borbena utakmica s obje strane, a sve čestitke mojim igračima na zasluženoj pobjedi. U prvoj dionici nametnuli smo svoju igru, dali sve od sebe i uspjeli postići pogodak vrijedan tri boda. U drugom smo poluvremenu obranili svoje vodstvo protiv jako dobrih gostiju te na kraju ipak zasluženo osvojili bodova. Prava je šteta što je ovaj susjedski derbi odigran bez gledatelja, ali odluke epidemiologa moraju se poštovati.

Darko Vlatković (Zmaj): – Urania je bolje i agresivnije ušla u utakmicu, nismo uspjeli nametnuti svoju igru jer su domaći markirale sve naše pokušaje. U nastavku smo preuzeli veći rizik , imali veći posjed lopte, ali protiv kvalitetnih obrambenih igrača domaćih nije bilo lako doći do prilika. Imali smo ih nekoliko , ali ni jednu nismo uspjeli realizirati pa nam ne preostaje drugo nego čestitati domaćima na pobjedi. U zadnjoj minuti sudačke nadoknade sudac je propustio dosuditi očigledni kazneni udarac za nas, a o kvaliteti njegovog suđenja neka se pozabave odgovorni iz nogometnog saveza. No idemo dalje, vjerujem da će u slijedećoj utakmici protiv Neretvanca biti bolje.

Jakov Kovačević/M.B.