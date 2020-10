JADRAN LP PONOVNO NA VRHU – Slogi fenjer

Treća HNL-Jug, 12. kolo

Nakon 12. prvenstvenog kola 3. HNL-Jug Jadran LP ponovo je preuzeo vrh ljestvice dok su Vodice predali fenjer Slogi. Dosadašnji lider Zagora je pala ispod kliške tvrđave. Uskoci su bili prevelika prepreka za Gabrića i suigrače, Vodanović je već u 3. minuti doveo domaće u vodstvo, a s dva pogotka Teklić je zaključio priču. Neretvanac i Jadran LP su na Podvornici odigralo 0 : 0, a to je na kraju najrealniji ishod ove utakmice. Pločani su s osvojenim bodom u Opuzenu preuzeli vrh tablice, sa istim brojem bodova (25) kao i Zagora, ali s boljom gol razlikom. Susjedni derbi odigrali su u Baškoj Vodi Urania i Zmaj, a nakon 2006. bio je to prvi prvenstveni dvoboj ova dva kluba. Vrlo tvrda i borbena predstava s malo prigoda sa obje strane potrajala je sve do zadnjeg zvižduka ne baš uvjerljivog suca Ante Jurića. Pogodak Stipe Brnića u 26. minuti donio je domaćima tri boda i plasman u sredinu tablice, Makarani su s pravom tražili kazneni udarac na samom isteku sudačke nadoknade, no sudac je ostao nijem nakon što su obrambeni igrači Uranije rukom izbacili loptu sa same gol linije. Poslije šest poraza u nizu Dubrovčani su našli mušteriju u susjedu iz Županije, Neretvu iz Metkovića. Mogućnost prekida crne serije najavio je Topuzović u 30. minuti, kada je zabio za 1:0. Brzonogi Baldo Cicijelj postigao je svoj deveti prvenstveni pogodak za konačnih 2:0. Kamen je u Hrvacama imao prednost od 0:2, a džoker sa klupe domaćih Banić u finišu utakmice dvaput je zatresao mrežu Vojnovića za podjelu bodova. Na krilima trostrukog strijelca Nikole Marića Vodice su došle do druge ovosezonske pobjede te su tako zadnje mjesto prepustile Slogi koja je u ovom kolu bila slobodna. Otočani su nakon pobjede u prošlom kolu u Hrvacama na domaćem terenu slavili protiv Splita, Zmaj je u Blatu pogotkom Ivana Čepe osvojio sva tri boda i tako se probio na 7. mjesto ljestvice.

Rezultati:

Uskok – Zagora 3 : 0, Neretvanac – Jadran LP 0 : 0, Urania – Zmaj M 1 : 0, GOŠK Dubrovnik 1919 – Neretva 2 : 0, Hrvace – Kamen 2 : 2, Vodice – Hrvatski vitez 4 : 0, OSK – Split 3 : 1, Zmaj B – Primorac 1 : 0

Poredak:

Jadran LP 25, Zagora 25, Hrvace 20, Zmaj M 19, Neretvanac 18, Uskok 17, Zmaj B 17, Kamen 16, OSK 16, Urania 16, Split 15, Primorac 13, GOŠK Dubrovnik 13, Neretva 13, Hrvatski vitez 11, Vodice 9, Sloga 6

Lista strijelaca:

9 – Baldo Cicijelj, Abel Kalfić

8 – Ivan Bubalo

7 – Luka Vodopija, Jakov Marinović, Domagoj Marušić

6 – Ivan Čepo, Mislav Pezo, Dago Gabrić, Krešimir Luetić

Iduće kolo igra se u subotu (31. 10), Zmaj je domaćin Neretvancu iz Opuzena, a ostali parovi su: Kamen – OSK, Jadran LP – Hrvace, Neretva – Urania, Zagora – GOŠK Dubrovnik 1919, Primorac – Uskok, Hrvatski vitez – Zmaj B, Sloga – Vodice.

J. Kovačević/arhiva MP