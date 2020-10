RNLV – 6. KOLO Makarani tek u finišu slomili otpor Mračaja

Usprkos teškoćama vezanih uz koronavirus nogometni veterani nastavljaju svoje natjecanje. U 6. kolu Regionalne lige u kojoj nastupaju klubovi iz Dalmacije i Hercegovine, a veterani Makarske rivijere na terenu sa umjetnom travom GSC-a Makarska bili su domaćini momčadi Mračaja iz Runovića. Da su Runovićani iskoristili svoje prigode u prvom poluvremenu mogli su drukčije proći. Ni domaći nisu bili bez njih, no sigurni vratar Mračaja Marin Aračić bio je nesavladiv. Mračajevi veterani pokazali su zube u 27. minuti kada su preko Milardovića došli do prednosti od 0:1. U nastavku su domaći imali terensku nadmoć, ali sve do zadnjih desetak minuta nisu uspjeli realizirati niti jednu od svojih prilika. Na 1:1 poravnao je Karabatić u 62. minuti kada je ubačenu loptu Hercega pospremio u mrežu gostiju.U posljednjim minutama utakmice veterani domaćih još su dvaput tresli mrežu gostiju za konačnih 3:1. Makaranima je ovo bila treća pobjeda u dosadašnjem dijelu prvenstva, jednu utakmicu odigrali neriješeno i jednu izgubili. S 10 osvojenih bodova i utakmicom manje prvi su pratitelji vodeće Croatije iz Zmijavaca.

Makarska Rivijera - Mračaj 3 : 1

Makarska Rivijera: Novak, Petrović, Pecolaj, Visković, Rlavina, Rašić, Karabatić, Vlatković, Herceg, Vranješ, Hrastović, Bućan, Tamburović, Dragičević, Katić, Pejković, Erceg-Kamačo, Bagarić, Jović.

Voditelj: Stipe Miletić.

Mračaj: M. Aračić, D. Aračić, Lažeta, Sušić, Jukić, Jović, A. Đuzel, Ivica Kukavica, Milardović, Zvonko Kukavica, Topić, Čelan, Šimić, Đerek, Iko Đuzel.

Voditelj: Robert Aračić.

J. K./arhiva MP