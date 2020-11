TREĆA HNL-JUG, 13. KOLO Kovačić strijelac i asistent za uspon Zmaja na ljestvici

Makarska. Igralište na GSC. Bez gledatelja.

Sudac: renato Lacić (Split) 7.

Strijelci: 1:0 Kovačić (74), 2:0 Bubalo (76).

Igrač utakmice: Miro Kovačić (Zmaj).

Zmaj: Brkulj 7, Mravičić 7 (od 55. Pavlinović 7), Lozina 7,5, Serdarević 7, Kovačić 8, Šalinović 7, Rudelj 6,5 (od 46. Gojak 7), Bauk 7,5, Damir Rašić 7 (od 80. Tomas -), Bubalo 7,5 (od 89. Antunović -), Danijel Rašić 7,5.

Neretvanac: Šutalo 6,5, Čolak 6, Mihaljević 6 (od 80. Kvesić -), Herceg 6 (od 55. Alves 6), Krešić 6 (od 46. Zonjić 6,5), Marušić 6,5, Taslak 6, Kotetski 6, Džidić 6,5, Lukić 6 (od 85. Jelavić -), Deak 6,5

Makarani su potpuno nadigrali goste iz Opuzena i zasluženo osvojili nove bodove sa kojima su se probili na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Bio je ovo šesti ovosezonski nastup Zmaja na domaćem terenu, a igrači Stipe Matešana upisali su isto toliko pobjeda. Prvo su zaprijetili gosti u 2. minuti kada je Marušić izbio sam ispred Brkulja koji je sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu. Zmaj je uzvratili u 7. minuti, nakon udarca iz kuta Lozina je glavom za malo tukao iznad grede Šutala. Šalinović je ubacio s desnog boka u 12. minuti za Bubala, no ni on nije bio precizan. Makarani su do najbolje prilike u prvom dijelu došli u 24. minuti kada je Kovačić pronašao Damira Rašića ispred vrata Šutala ali ni on nije uspio zatresti mrežu gostiju. U nastavak domaći ulaze agresivnije i sa željom da što prije dođu do prednosti, a njihov trenerski dvojac Matešan – Vlatković potpuno je pogodio s izmjenama. Sve pokušaje domaćih napadača Bubala, Kovačića i Gojaka zaustavljala je borbena obrana Opuzenaca. Tako je bilo sve do 74. minute kada su „crveni“ došli do početne prednosti, džoker s klupe Zmaja Pavlinović ubacio je sa lijevog boka za Kovačića koji u padu zahvaća loptu i zakucava ju pod gredu nemoćnog Šutala. Dvije minute potom Ivan Bubalo snažnim i preciznim udarcem sa 25 metara zabija za podebljanje prednosti domaćih, a ovo je bio deveti pogodak u dosadašnjem dijelu prvenstva napadača Zmaja. Do kraja više nije bilo većih uzbuđenja pred vratima jednih i drugih, domaći su smanjili ritam i mirno kontrolirali zbivanja na terenu te bez većih uzbuđenja utakmicu priveli kraju. Vrijedno je napomenuti da je na ovoj utakmici sedamnaestogodišnji Ivan Antunović odigra prve minute u seniorskoj momčadi Zmaja.

Najbolji igrač utakmice Miro Kovačić: -Bila je ovo borbena utakmica s obje strane, Neretvanac je pokazao da se sa pravom nalazi u gornjem domu trećeligaškog juga. Mi smo imali dosta šansi u prvom poluvremenu koje nismo iskoristili, bili smo strpljivi i u nastavku i dočekali svoju priliku. Pojačali smo pritisak na obranu gostiju i kad smo zabili prvi pogodak znali smo da će bodovi ostati u Makarskoj. Na kraju čestitam svojim suigračima na šestoj uzastopnoj pobjedi na domaćem terenu.

Jakov Kovačević/IvoR