13. KOLO 3. HNL-JUG Jadran LP i dalje vodeći, Zmaj se probio na treće mjesto

Jadran LP i nakon 13. kola ostao je vodeća momčad trećeligaškog juga. Makarski Zmaj napredovao je za jedno mjesto na prvenstvenoj ljestvici i sada je usamljen na trećem mjestu. Plavi s ušća Neretve u Pločama su u derbiju kola savladali Hrvace rezultatom 4:2, a susret je bio neizvjestan do samog kraja. Domaći su u 65. minuti imali vodstvo od 3:1, no u 87. Grgat smanjuje na 3:2. Marko Musulin svojim drugim pogotkom u 90. minuti postavio je konačnih 4:2. Makarski Zmaj na GSC-u Makarska ugostio je uvijek neugodni Neretvanac iz Opuzena, a u nezanimljivom prvom poluvremenu mreže Brkulja i Šutala nisu se tresle. U nastavku su Makarani pojačali intezitet igre i pogodcima Kovačića i Bubala izborili šestu uzastopnu pobjedu na domaćem terenu. Zmaj nakon 13. kola za vodećim Jadranom zaostaje 6 bodova, ali ima i jednu utakmicu manje, a navijači „crvenih“ potajno se nadaju kako ni jesenski naslov nije nedostižan. Dosta nezanimljivu utakmicu bez puno prilika za pogotke odigrali su Zagora i GOŠK Dubrovnik, a po igri oba kluba nisu zaslužili više od jednog boda za učinak u 90. minuta. Unešićani su uspješno zaustavili vodećeg strijelca Dubrovčana Cicijelja, ali im je zabio Smrdelj nakon sata igre. Bod igračima Marka Pinčića osigurao je nekadašnji igrač Hajduka Drago Gabrić. Hrvatski vitez upisao je četvrtu pobjedu i pobjegao sa začelja tablice, dominacija i bolja igra donijela im je tri vrijedna boda protiv gostiju sa Korčule. Neretva je u Metkoviću savladala Uraniju i tako prekinula niz Baškovođana od tri pobjede u nizu, a zanimljivo je da su gosti postigli više pogodaka od svojih domaćina. Na njihovu žalost Vekić je zatresao vlastitu mrežu pa ni dva pogotka Pejkovića nisu bila dovoljna za osvajanje barem jednog boda. U Biogradu su Primorac i Uskok odigrali kvalitetnu i neizvjesnu utakmicu, Ješe je oboren u kaznenom prostoru gostiju u 83. minuti pa je sudac Livaković pokazao na bijelu točku. Uskocima to nije najbolje sjelo, a njihovi burni prosvjedi nisu urodili plodom. Kad se sve smirilo, Lazarevski je bio precizan sa „kreča“ za konačnih 2:1.

Rezultati:

Jadran LP – Hrvace 4 : 2, Zmaj M – Neretvanac 2 : 0, Zagora – GOŠK Dubrovnik 1919 1 : 1, Neretva – Urania 3 : 2, Hrvatski vitez – Zmaj B 2 : 0, Primorac – Uskok 2 : 1, Kamen – OSK igraju 11. studenog, Sloga – Vodic odgođeno, Split slobodan.

Poredak: Jadran LP 28, Zagora 26, Zmaj M 22, Hrvace 20, Neretvanac 18, Uskok 17, Zmaj B 17, Primorac 16, Kamen 16, OSK 16, Urania 16, Neretva 16, Split 15, GOŠK Dubrovnik 1919 14, Hrvatski vitez 14, Vodice 9, Sloga 6

Lista strijelaca:

10 – Abel Kalfić

9 – Ivan Bubalo, Baldo Cicijelj

7 – Luka Vodopija, Drago Gabrić, domagoj Marušić, Jakov Marinović

6 – Marko Musulin, Ivan Čepo, Mislav Pezo, Krešimir Luetić

Iduće kolo igra se u subotu 7. studenog, Zmaj gostuje u Hrvacama, a još se sastaju: Zmaj B – Sloga, Uskok – Hrvatski vitez, GOŠK Dubrovnik 1919 – Primorac, Urania Zagora, Neretvanac – Neretva, OSK – Jadran LP, Split – Kamen.

J. K./IvoR