MLAĐI UZRASTI 1. NL SREDIŠTA SPLIT – Zmajve nade na gostovanju u Trogiru osvojio bod

Mlađi pioniri i juniori Zmaja gostovali su u Trogiru i na legendarnoj Batariji osvojili su jedan bod. Mlađi pioniri su se iz rezultatskog minusa vratili i preokrenuli rezultat. Poveli su s 2:1, no do kraja nisu uspjeli zadržati prednost i na kraju su morali biti zadovoljni osvojenim bodom. Strijelci za Zmaj bili su Andrić i Juričić. Juniori su pogotkom Mihaljevića poveli s 0:1 i imali tu prednost do 60. minute kada je Trogir izjednačio na 1:1. Do kraja susreta domaći su još dva puta tresli mrežu Husičića za konačnih 3:1.

Mlađi pioniri:

Trogir – Zmaj 2 : 2

Zmaj: Mladinov, Zec, Beidenegl, Gudelj, Beroš, Sušić, Prgomet, Vidaković, Turina, Juričić, Kelemović (još su igrali: Radalj, Andrić, Lozić, Kozarić, Jukić, Radić, Kujundžić).

Juniori:

Trogir - Zmaj 3 : 1

Zmaj: Husičić, Lulić, Mravičić, I. Antunović, Lelas, Grgić, Mihaljević, K. Antunović, Gilić, Rudelj, Puharić (još su igrali: Rakić, Čović, Topić).

J. K./Ž.K.