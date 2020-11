ŽELJKO VLAHO, RAVNATELJ GLAZBENE ŠKOLE, NAJAVLJUJE NIZ KONCERATA NA OTVORENOME – Zvuci ispred Grotte 7. studenoga u podne nova makarska umjetnička i turistička razglednica

U mjesecima koji su pred nama Glazbena škola Makarska održavat će koncerte na otvorenome.

- Kada vremenske prilike to budu dozvoljavale svirat će učenici i nastavnici na makarskoj rivi, Vepricu, Kotišini, Sv. Petru i Osejavi, na Biokovu i ostalim atraktivnim lokacijama ovog grada. Preko live strema You Tube kanala Glazbene škole Makarska koncerte će moći pratiti i svi zainteresirani izvan Makarske. Uključit ćemo u programe i sve one koji jesu Glazbena škola Makarska, a to znači i naše bivše učenike, studente, a isto tako i Mali Big Band, Gradsku glazbu Makarsku i ostale koju budu zainteresirani. Sve skupa ćemo snimati tako da će to ujedno biti i lijepe turističke razglednice ovog grada. Prvi takav koncert je u subotu 7. studenoga u 12 sati na platou ispred bivšeg disco kluba Grotta na Sv. Petru. Svi su dobro došli. Bit će to kratki koncert s nogu – doznajemo od Željka Vlahe, ravnatelja Glazbene škole Makarska.

J. Morović/arhiva MP