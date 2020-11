AUTOMOBILIZAM- Frane Jukić i Karlo Utrobičić pobjednici Grupe na stazi u Mađarskoj

Automobilističko prvenstvo Hrvatske na kružnim stazama zaključeno je povijesnim nastupom dvadeset i sedam hrvatskih vozača, na poznatoj F 1 stazi hungaroring, nadomak glavnog grada Mađarske – Budimpešte. Dvojica vozača AK Makarska Franjo Jukić i Karlo Utrobičić, ravnopravno su podijelili slavlje, svaki jednom pobjedom i jednim drugim mjestom Grupe 1. vozila do 1400ccm.

Frane Jukić je, uz dosadašnje četiri pobjede , mađarska staza donjela naslov prvaka Grupe 1 za 2020. godinu. Frani je ovo druga godina za redom da je osvojio naslov RH, a ostvareni mu rezultati mu daje mogućnost da iduće godine osvoji zlatnu kacigu. Veliko iznenađenje zadnje ovogodišnje utrke bio je najmlađi natjecatelj, još junior 17-godišnji Karlo Utrobičić. On je u svom debitanskom nastupu na kružnim stazama u prvoj bodovnoj utrci zauzeo drugo mjesto u grupi, odmah iza Frane Jukića. Na posljednjoj utrci ovogodišnje sezone zauzeo je prvo mjesto u grupi , a u generalnom plasmanu osmo ostavivši iza sebe sve vozače Grupe 2. u vozilima do 1600 ccm i pojedine vozače iz Grupe 3. u vozilima do 2000 ccm. Osim sjajnih rezultata u Mađarskoj potrebno je naglasiti da je Utrobičić u disciplini brdskih utrka ovogodišnji državni prvak u klasi 14. Auto klub Makarska je zahvaljujući pobjedama svojih vozača na Hungaroringu osvojio treće mjesto i pred njim je svijetla budućnost. Utrkama u Mađarskoj završeno je ovogodišnje prvenstvo Hrvatske na kružnim stazama, na kraju prvenstva u kojem se natjecalo 18 klubova, AK Makarska zauzeo je treće mjesto sa osvojenih 226 bodova, a iza prvoplasiranog Dubrovnik Racing i drugoplasiranog Ragusa Racing AK-a.

Kako uskoro kreće prijavljivanje za izbor najboljih sportaša i klubova Grada Makarske, članovi AK Makarska trebali biti među najozbiljnijim kandidatima za dobivanje ovih prestižnih nagrada.

Jakov Kovačević