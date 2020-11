PRERADA MASLINA NA MAKARSKOM PRIMORJU – U uljarama u Podgori i Igranima pune ruke posla, a bit će i u prosincu

Premda maslina nije na Makarskom primorju baš rekordnog uroda u uljari Acinger u Podgori i uljari Igrane prerada je u tijeku i radi se čak i u tri smjene posljednjih dana.

Kako, pitate se, razlog je razvidan uzme li se u obzir da u Makarskoj nema više niti jedne uljare pa svi iz Makarske, ali i mnogi iz šire okolice: Brela, Basta, Baške Vode, Imotskog, Ravče, Vrgorca, Šestanovca, Dragljana… dovoze masline na preradu u Podgoru i Igrane.

Od Marije Čehko, direktorice Uljare Acinger u Podgori, doznajemo da imaju puno posla sve do početka prosinca do kada su se maslinari predbilježili. Radi se, kaže, non-stop i u smjenama. Premda još nema sumiranih rezultata okvirno su u ovoj uljari preradili više od 350 tona maslina, ali to su samo načelne brojke- naglasila je Čehko. Dodaje kako su s preradom krenuli 17. listopada i imaju predbilježbe i za prve dane prosinca. Radman je između 13 i 16 posto. – U Podgori je prošle godine dobro rodilo pa se ove godine nismo nadali velikom urodu u mjestu, ali posla u preradi je uistinu puno što nas posebno raduje – kaže direktorica.

Mnogi se maslinari na Makarskom primorju nisu nadali da će uopće brati masline s obzirom na loš urod. Međutim, lijepo vrijeme izmamilo je berače u maslinike pa su ubrali ipak koliko ima, jer šteta je da propada.

Danilo Mihaljević, upravitelj Uljarske zadruge u Igranima, pojašnjava kako ima pozicija u kojima je iznimno dobro rodila maslina; Dragljane, Imotski, Šestanovac, zovu ljudi iz Metkovića, Ploča… Mi smo mala uljara i do sada smo preradili 150 tona maslina. Na početku je bilo manje posla i manje interesa maslinara. No, kako je vrijeme odmicalo broj se višestruko umnožio. Radi se u smjenama do konca mjeseca punom parom, ali i dalje primamo predbilježbe kako bi svima izašli ususret – kaže Mihaljević i otkriva kako se radman ove godine kreće uglavnom između 10 i 16 %, ali da su noćas preradili upravo iz Makarske i masline čiji je radman iznio 19 %. Koliko god da rodi dvije uljare su nam malo, fale one dvije iz Makarske, kažu maslinari.

J.Glučina/IvoR