KNJIGA SVIMA I SVUDA – Interliber stigao u makarsku Školsku knjigu

Veliki i poznati sajam knjiga Interliber ove godine, zbog epidemioloških okolnosti, umjesto na Zagrebačkom velesajmu, može se doživjeti širom Hrvatske.

Popularne naslove može se kupiti po povoljnijim cijenama u Školskoj knjizi na Kačićevu trgu. Kako doznajemo od prodavačice Anamarije Kolarić na sve knjige kojima nije izdavač Školska knjiga može se dobiti uz dvadeset posto povoljniju cijenu do 15. studenoga, a izdanja Školske knjige i Lumena sniženi su od 10 do 70 posto i to sve do konca studenoga, a sveukupno se nudi desetak tisuća naslova. Najtraženiji su autori Tolkien, Ferrante ali i psihološka literatura.

Inače, i kada nije vrijeme Interlibera Makarani i svi ljubitelji knjiga rado zalaze u Školsku knjigu. Anamarija otkriva kako ‘naši’ ljudi koji žive u inozemstvu umjesto suvenira rado kupuju knjige na dar, a česti kupci su i roditelji koji rado posežu za slikovnicama i edukativnim igračkama.

Piše i foto: J. Morović