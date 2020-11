NA MAKARSKOJ RIVI DOBAR IZBOR RIBE – Do slasnih zalogaja izravno iz mora

Tko to može platit? Nema gušta bez friške ribe. Znaju to dobro Makarani koji koriste blagodati bogate ponude ribe na rivi gdje se u Makarskoj tradicionalno prodaje svježa riba. Počelo je kočarenje pa uz sjajne vremenske prilike ribari se na rivu vraćaju s dobrim ulovom. Ovih dana na brodovima uz rivu, mogu se naći; svježi moli raznih veličina, trilje, grdobine, raža, kozice, pokoji škamp, sipa… Cijene su od 30 kn koliko stoje male trilje do 80 kn je kg raže i grdobine, a kozice su 70 …Ribari nam rekoše da nisu ulovi posebno bogati, ali za potražnju kakva je sada sasvim dovoljan i dobar izbor.

J.G./IvoR