REGIONALNA NOGOMETNA LIGA VETERANA – Croatiji jesenski naslov, Makarani treći

Utakmicama 7. kola završen je jesenski dio prvenstva RNLV, nakon imotskog EL Clasica koji je pripao Croatiji jesenski naslov prezimit će u Zmijavcima. Veterani Makarske Rivijere na domaćem su terenu dočekali momčad iz Posušja, a nakon dosta kvalitetne igre jednih i drugih na kraju je svakoj momčadi pripao po jedan bod. U prvom poluvremenu domaći su imali dosta prigoda, ali bez učinka. Posušaci su jednu od svojih iskoristili i poveli sa 0:1 i tako prvu dionicu igre riješili u svoju korist. U nastavku su domaći igrali brže i povezanije, a to im je donijelo poravnanje na 1:1. Iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara Herceg je ubacio pred vrata gostiju, jedan njihov obrambeni igrač dirao je loptu glavom koja je na iznenađenje vratara Bašića završila u njegovoj mreži. Do kraja dvoboja jedni i drugi pokušavali su doći do sva tri boda, no nije bilo preciznosti u završnici pa je konačnih 1:1 najrealniji ishod ove zanimljive utakmice. Da su igrači Makarske Rivijere uspjeli osvojiti sva tri boda podijelili bi prvo mjesto sa Croatiom i Kamenom.Derbi prvog dijela prvenstva odigrali su u Ivanbegovini do ovog kola neporaženi Kamen i susjedi mu iz Zmijavaca, pomalo neočekivano pobjeda je pripala Croatiji koja je sa tri novoosvojena boda postala jesenski prvak. Neke utakmice nisu odigrane zbog problema sa koronavirusom, hoće li se odigrati u nadolazećim danima ili u proljeće odlučit će Povjerenstvo lige koje čine Šabić (Croatia), Jović (Makarska rivijera), Jurišić (Posušje) i Buljan (Mračaj).

MAKARSKA RIVIJERA - POSUŠJE 1 : 1

Igralište sa umjetnom travom na GSC-u Makarska.

Sudac: Jakov Kovačević

Strijelci: 0 : 1 Begić (29), 1 : 1 Herceg (55).

Makarska Rivijera: Novak, Petrović, Katić, Glavina, Pecolaj, Bagarić, Vranješ, Hrastović, Martinović, Karabatić, Pejković (još su igrali: Herceg, Vlatković, Baričević, Sikirica, Bućan, Vidulin, Jović). Voditelj: Stipe Miletić.

Posušje: Bašić, Ćesić, Jurišić, M. Jukić, Bakula, Petric, Čamber, Vranjković, Čutura, Mihalj, S. Begić (još su igrali: S. Jukić, Oreč, Senjak, M. Begić, Galić, Kraljević, Knezović. Voditelj: Karlo Jurišić.

Ostali rezultati:

Rakitno – Imotski 3 : 0, Kamen – Croatia 0 : 3, Mračaj – Mladost – odgođeno, Grude su bile slobodne.

Poredak:

Croatia 16, Kamen 16, Makarska Rivijera 14, Posušje 10, Rakitno 9, Mračaj 6, Grude 5, Mladost 3, Imotski 1

J.Kovačević /Ž. Kovačić