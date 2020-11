SAVJETOVALIŠTE LANTERNA PUTEM ZOOM APLIKACIJE ORGANIZIRALO ‘TKO UPRAVLJA MOJIM SAGORIJEVANJEM NA POSLU?’ – Vlastitu sreću je potrebno proizvesti sam

Savjetovalište Lanterna je organiziralo predavanje na temu ‘Tko upravlja mojim sagorijevanjem na poslu?’ Predavanje je, putem Zoom aplikacije, održala dr. Asja Palinić Cvitanović, specijalist školske medicine i psihoterapeutkinja realitetne terapije.

Dr. Palinić Cvitanović je govorila o tome da su u pozadini naših nezadovoljstava i nesretnosti uvijek u osnovi naša nerealna očekivanja od sebe i drugih te odabir percepcije s kojom se ne osjećamo ugodno. Dr. Palinić Cvitanović je naglasila razliku između uvjerenja koje kontrolira sagorjeli stručnjak i zadovoljni stručnjak. Naime, sagorjeli stručnjak vjeruje da je njegovo ponašanje rezultat ponašanja drugih ljudi i da on može promijeniti ponašanja drugih ljudi. S druge strane, zadovoljan stručnjak vjeruje da jedino ponašanje koje može kontrolirati je njegovo vlastito ponašanje i da ne može mijenjati ponašanja drugih. Također zna da jedino što on može dati drugima je samo informacija, s kojom druga osoba odlučuje što će činiti i na koji način će je razumjeti. Uvjerenje koje razvija sagorjeli stručnjak je plodno tlo za razvitak dugotrajnog nezadovoljstva i frustracije, koje u konačnici vodi do potpunog sagorijevanja. Zašto je to tako? Upravo zato što ulazimo u područje koje nikako nije pod našom kontrolom, a ponašanja drugih nikada nisu pod našom kontrolom. Stručnjaci koji sagorijevaju programirali su se da su nemoćni u proizvodnji sreće i da im jedino drugi mogu i trebaju urediti životne okolnosti da bi bili sretni što je u potpunosti nerealno očekivanje.

- Ono što je vrlo važan zaključak ovog predavanja je to da nas drugi nikada ne mogu usrećiti niti unesrećiti, nego da je vlastitu sreću uvijek potrebno proizvesti sam. Na predavanju je bilo najviše prosvjetnih djelatnika te drugih osoba pomagačkih zanimanja koji su, prema povratnim informacijama, bili zadovoljni održanim predavanje te su u predavanju dr. Palinić Cvitanović našli puno toga vrijednoga i korisnoga za dalju primjenu kako u svom osobnom tako i u profesionalnom životu. Predavanje je dio projekta ‘Zajedno smo jači’, koji Savjetovalište Lanterna provodi uz podršku Ministarstva zdravstva. Projekt je namijenjen osobama sa zdravstvenim teškoćama s ciljem unaprjeđenja kako tjelesnog tako i mentalnog zdravlja – ističe Ivona Vučić, voditeljica projekta Zajedno smo jači.

J.M./arhiva MP