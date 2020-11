HRNK ZMAJ ĆE SE ŽALITI NA ODLUKU POVJERENIKA 3. HNL-JUG ‘Primarni cilj nam je zdravlje igrača’

Momčad HRNK Zmaja nije otputovala na utakmicu 14. kola Treće HNL-Jug koja se je trebala odigrati 7. 11. 2020. godine s početkom u 14 sati u Hrvacama s istoimenim domaćinom. Povjerenik za natjecanje je predmetnu utakmicu registrirao 3 : 0 (par forfe) za NK Hrvace te je podnio prijavu disciplinskom sucu 3. HNL-Jug te nas očekuje dodatna kazna. Povjerenik za natjecanje svoju Odluku temelji na činjenici da HRNK Zmaj nije dostavio na uvid odluku nadležnog epidemiologa o samoizolaciji minimalno 6 (šest) igrača.

HNK Zmaj obavještava svoje članove i navijače da će u zakonskom roku podnijeti žalbu na ovu Odluku.

- Smatramo da smo u suradnji s epidemiološkim službama ispunili sve propisane uvjete za odgodu utakmice, a ovim putem želimo upozoriti javnost na čitav tijek događanja. U subotu (7. 11.) oko 9:30 sati dobivamo nalaz s potvrdom o jednom zaraženom igraču. Obavještavamo telefonskim putem u 9:36 sati Povjerenika za natjecanje Dina Knezovića o ovim okolnostima. Kontaktira nas epidemiološka služba Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i obavještava nas o daljnjim postupcima i mjerama koje moramo žurno provesti. Nakon provedenog razgovora sa epidemiologinjom u 11:21 sat šaljemo e-mail Nogometnom Središtu Split i NK Hrvace o nemogućnosti putovanja na utakmicu 14. kola Treće HNL-Jug te javljamo telefonskim putem domaćina o tome. U 12:27 sati epidemiološka služba putem e-maila Nastavnog zavoda za javno zdravstvo traži da odmah dostavimo potrebne podatke za jednog zaraženog igrača te za 6 igrača i jednog člana stručnog stožera (ime i prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, adresu na kojoj će boraviti). Također nalažu da isti moraju odmah u samoizolaciju. Nakon prikupljenih podataka u 13:39 sati vraćamo e-mail sa svim potrebnim podacima te ih molimo da nam dostave potvrdu o samoizolaciji. U 13:45 e-mail prosljeđujemo u HNS Središte Split s popisom sedam igrača i člana stručnog stožera koji su u samoizolaciji. U ponedjeljak 9. 11. 2020. godine dobivamo e-mail od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo s potvrdom o provedenim zdravstvenim mjerama nad 7 igrača i jednog člana stručnog stožera. U 9.43 dostavljamo Potvrdu HNS Središte Split . Odlukom natjecateljske komisije HNS-a na sjednici održanoj 6. lipnja 2020. g. dano je ovlaštenje za odgodu utakmica Povjerenicima za natjecanje ukoliko se šest ili više igrača istog kluba nalaze u samoizolaciji. Navedenom Odlukom nije naveden vremenski rok do kada se Potvrda o igračima koji su u samoizolaciji mora dostaviti. HNK Zmaj je svjestan činjenice da smo zatražili odgodu na sam dan utakmice što se do sada nije događalo. Isto tako smatramo da je svakome jasno da na to Zmaj nije imao nikakvog utjecaja. Postavlja se pitanje jesmo li podatke o zaraženom igraču trebali zatajiti, iako znamo da prikrivanje činjenice činimo kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, a donesena Odluka ide u tom pravcu iako je radna skupina HNS-a u Biltenu povodom ove epidemije u primarni cilj stavila zdravlje igrača i osoblja te zaštitu svoje obitelji. HNK Zmaj smatra da smo u ovoj nepogodi, u kojoj smo se našli prvi put, ponašao odgovorno i u skladu sa uputama epidemiološke službe vodeći računa o zdravlju svih igrača i osoblja kluba, te također i o svim akterima koji su trebali biti nazočni na utakmici 14. kola između NK Hrvaca i HRNK Zmaja (suci, delegat, igrači protivničke momčadi, osoblje kluba domaćina). HRNK Zmaj neće ni u buduće tajiti tako važne podatke, a tiču se o zdravlju ljudi, bez obzira na moguće izgubljene bodove za „zelenim stolom“ te svjesni činjenice ukoliko to još jednom napravimo možemo biti izbačeni u najniži rang natjecanja. Za HRNK Zmaj Makarska tu nema nikakve dileme – zdravlje prije svega, stoji u priopćenju javnost HNK Zmaj.

J. K. /IvoR