VATERPOLSKO PRVENSTVO HRVATSKE – Galeb prizemljen na Korčuli

Korčula. Plivalište Gojko Arneri. Bez gledatelja.

Suci: Savinović i Blašković (oba iz Dubrovnika).

Opunomoćenik: Prvan (Split).

KPK: Skokandić (6 obrana), A. Radovanović, F. Radovanović, Ban 1, Šegedin, Stojčić 2, Mozara 1, Šašić, Denoble 1, Matutinović 3, F. Fabris, T. Fabris 5, Botica, Duhović 2. Trener: Zoran Mustur.

Galeb MR: Podrug (7 obrana), Rašić 1, Peruzović, Kuzmanić, Vukojević, Vukić 2, Vodopivec 4, Marinović, Antonijević 1, Mlinarević, popović 4. Trener: Milovan čović.

Peterci: KPK, Galeb MR 1/1

Realizacija igrača više: KPK: 5 /8, Galeb MR 5 /9.

U izravnom dvoboju koji će se boriti za sredinu tablice, u zaostalom susretu 6. kola Prvenstva Hrvatske, Korčulani su bili bolji u svojem bazenu. Bila je ovo prva pobjeda domaćih od kada su se vratili u Prvu ligu, nakon više od 20 godina. Najvjerojatnije će se vjerojatno po ovom, posebno na otoku Marka Pola i vaterpola, pamtiti slavlje KPK protiv gostiju iz Makarske. Gosti su se pokazali kao tvrdi orah i ne baš jednostavno savladiva prepreka. Goropadno su Makarani najavili s uvodnim vodstvom (0 : 2 – dva pogotka Vodopiveca)utakmicu, a u biti prvu polovicu utakmice stalno bili u prednosti, dopuštajući domaćinima da dođu tek do poravnanja. Prvo vodstvo Korčulana dogodilo se početkom treće četvrtine (8 : 7) pogotkom Tina Fabrisa koji je u subotnju večer imao svoj mali „show“ postigavši čak 5 pogodaka i bio temelj trijumfa Musturovor sastava. Galeb je po okončanju treće četvrtine još imao prednost (9 : 10), no pred vratima Podruga, no zadnjih 8 minuta donijeli su korčulansku neveru pred vrata Podruga. Čak 6 pogodaka u četvrtoj dionici igre postigli su Kapekaši što im je i donijelo pobjedu.

Poredak: Mornar BS (4) 12, Primorje EB (3) 9, Jug AS (3) 9, Mladost (3) 9, Jadran S (4) 6, Solaris (4) 6, Galeb MR (5) 6, POŠK (5) 6, Medveščak (4) 0, Zadar 1952 (6) 0.

Strijelci:

15 – Roko Akrap (Mornar)

14 – Srđan Antonijević (Galeb MR)

11 – Nikola Milardović (Jadran S), Lovre Popadić (Primorje EB), Toni Barbarić (POŠK).

J. Kovačević/Ž. Kovačić