TABLICA – Pločani i dalje vodeći, Zagora gubi korak, Zmaj treći

3. HNL- Jug, 15. kolo

Dva kola ostala su se odigrati do kraja jesenske polusezone 3. HNL-Jug, a po svemu sudeći jesenski naslov osvojit će momčad Jadran LP iz Ploča. Iako teoretskih izgleda još imaju Zagora i makarski Zmaj. Teško je povjerovati da će momčad Marija Oršulića kada je došla na korak do jesenskog naslova prokockati značajnu bodovnu prednost. Zagora pomalo gubi korak u borbi za vrh, na svom su Borovištu poraženi od Neretvanca s minimalnih 1 : 2. Unešićani kao da su prespavali prvo poluvrijeme, a kad su se probudili već je bilo 0:2 za goste. Iako su imali igrača više radi isključenja Mihaljevića tek su u finišu utakmice preko Ćalete postigli počasni pogodak. Iako nekompletni Pločani su došli do bodova protiv mlade momčadi Splita, a njihov najbolji strijelac Abel Kalfić i na ovoj utakmici upisao se među strijelce. Makarski Zmaj je nastavio sjajnu seriju pobjeda na domaćem terenu, i njihov sedmi ovosezonski gost morao je potpisati poraz na Gradskom sportskom centru Makarska. Jedini pogodak na ovoj utakmici postigao je najbolji strijelac „crvenih“ Ivan Bubalo iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca. Iako utakmica između Hrvaca i Zmaja još nije dobila konačni epilog makarski trećeligaš već je do sada osvojio 25 bodova, a tome se malo tko nadao prije početka sezone. Urania je na gostovanju u Biogradu osvojila važan bod, a bio je ovo susret promašenih prigoda. Domaći su već u petoj minuti imali kazneni udarac, no vratar Baškovođana Alen Šarić Hodžić obranio je udarac Lazarevskog s 11 metara. Igrači Hrvatskog viteza uzdignutih ruku su napustili domaći travnjak, jer su uspjeli preokrenuti utakmicu iz minusa u plus i doći do važnih bodova. Dubrovčani su imali i kazneni udarac kojeg nije uspio realizirati Cicijelj. Bez pogodaka i pobjednika okončan je čvrst i borben dvoboj Iza Vahe između domaće Neretve i gostiju iz Hrvaca. Priželjkivali su jedni i drugi pun plijen, međutim kada se sve podcrta rezultat je realan. Susjedski derbi između Sloge i Uskoka odigran u Mravincima protekao je u brzoj igri i sa dosta prigoda te dobrih obrana vratara Šolića i Milakovića. Otkada je Sinjanin Boris Pavić postao trener Sloge upisao je tri pobjede u četiri utakmice i tako fenjer prepustio Vodicama. Golijada je obilježila okršaj Vodica i Zmaja iz Blata, na kraju su se domaći veselili važnim bodovima koji će im puno značiti u borbi za ostanak među trećeligašima.

Rezultati:

Zagora – Neretvanac 1 : 2, Jadran LP – Split 4 : 2, Zmaj M – OSK 1 : 0, Primorac B – Urania 0 : 0, Hrvatski vitez – GOŠK Dubrovnik 1919 2 : 1, Neretva – Hrvace 0 : 0, Sloga – Uskok 1 : 0, Vodice – Zmaj B 5 : 3. Kamen je bio slobodan.

Poredak:

Jadran LP (15) 31, Zagora (14) 26, Zmaj M (13) 25, Neretvanac (14) 24, OSK (14) 22, Hrvace (13) 21, Primorac B (14) 20, Uskok (14) 20, Urania (24) 20, Zmaj B (14) 17, Neretva (14) 17, Hrvatski vitez (14) 17, Kamen (13) 16, Split (13) 15, GOSK Dubrovnik 1919 (14) 14, Sloga (13) , Vodice (14) 12.

Lista strijelaca.

11 – Abel Kalfić (Jadran LP), Baldo Cicijelj GOŠK Dubrovnik)

10 – Ivan Bubalo (Zmaj M)

8 – Domagoj Marušić (Neretvanac), Jakov Marinović (Zmaj B)

7 – Marko Musulin (Jadran LP), Mislav Pezo (Kamen), Luka Vodopija (Primorac B), Drago Gabrić (Zagora).

Iduće kolo:

Split – Zmaj M, Urania – Hrvatski vitez, Uskok – Vodice, Neretvanac – Primorac B, Hrvace – Zagora, OSK – Neretva, Kamen – Jadran LP, GOŠK Dubrovnik 1919 – Sloga. Zmaj B – slobodan.

J. Kovačević/IvoR