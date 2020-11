KINGTRADE – Sa sedmoricom na Vodice

2 HRL-JugVodice – Kingtrade 34 : 29 (16 : 11)Čista Velika. Školska dvorana. Suci: Stipe i Šime Torbarina (oba Zadar)-Vodice: Vulin, R. Nakić 9, Helez 1, Storić 3, Bura 1, Vulinović 7, Živković 4, Lubar 1, K. Nakić 4, Grubelić 4, Perković. Trener: Zoran Mikulić.Kingtrade: Maslać, Jurjević 1, Lukin 3, Stakić 6, Pivac 6, N. Urlić 6, Brozović 7. Trener: Dino Mendeš.Sedmerci: Vodice 4/3, Kingtrade 5/4Rukometaši makarskog Kingtradea na utakmicu sa Vodicama koja je odigrana u Čisti Velikoj otputovali su sa samo sedam igrača, pa tako trener Dino Mendeš nije imao ni jednog pričuvnog igrača niti mogućnosti izmjena. No i pored toga Makarani su odigrali hrabro i nisu doživjeli visok poraz. Nakon početne izjednačene igre (3 : 3) domaći su preko R. Nakića i Vulinovića stjecali prednost koja je narasla nakon prvog poluvremena na 16 : 11. Sredinom nastavka Vodice su došle do najveće prednosti (24 : 18), ali su Pivac, Urlić, Stakić i Brozović smanjili zaostatak na minus tri (32 : 29). Do kraja su Vodičani pojačali pritisak i bez većeg uzbuđenja došli do druge ovodezonske pobjede. Na ovoj utakmici postignuta su čak 63 pogotka, više od jedan po minuti igre. Do druge ovosezonske pobjede „trgovci“ bi mogli doći već u nedjelju 22. studenog kada su domaćini Trilju.Rezultati:Biograd – Kamičak 28 : 34, Jelsa – Korčula 24 : 21, Vodice – Kingtrade 34 : 29, Solin – Split 31 : 31, Trilj PV – Opuzen 29 : 21.Poredak: Kamičak (6) 10, Solin (6) 9, Korčula (6) 7, Split (6) 7, Biograd (5) 6, Opuzen (5) 5, Vodice (6) 4, Trilj PV (6) 3, Jelsa (6) 3, Kingtrade (4) 2

J. K.