NACIONALNI STOZER CZ – Nove mjere zaštite od širenja pandemije koronavirusa stupaju na snagu od subote

Potpredsjednik vladedanas je najavio uvođenje novih mjera kako bi se obuzdalo širenje pandemije koronavirusa.

“To je prije svega ograničenje okupljanja na 25 osoba, svadbe na 15 umjesto 30; pogrebi najviše 25 osoba, a ne 30 i sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom. Privatna okupljanja na 10. Obustava rada ugostiteljskih objekata u noćnom radu, noćnih klubova, obustava casina, te drugih ugostiteljskih objekata da rade do 22 ne do 24″, kazao je Božinović. Za razna sniženja, popuste, blagdanske rasprodaje, neka trgovci uvedu dodatne mjere. Uvodi se zabrana prodaja alkoholnih pića od 22 do 6 sati.

Za umjetničke izvedbe, kina, sjednice, uvedena su dodatna ograničenja, za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 metra…

Nove mjere uvode se u subotu u ponoć i trajat će do 15. prosinca“, kazao je Božinović na današnjoj presici.

J.G.