PRVA HMNL, 6. KOLO – Makarani slavili u Sesvetama

Alumnus – Novo vrijeme Apfel 0 : 6 (0 : 2)

Sesvete. SD Jelkovac. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić i Dino Kramar. Treći sudac: Mario Vecko.

Strijelci: 0:1 Osredkar (14.), 0:2 Pašalić (16.), 0:3 Kazazić (34.), 0:4 Osredkar (35.), 0:5 Horvat (38.), 0:6 Osredkar (38.).

Crveni karton: Vlado Andrijašević (Alumnus), 40 – drugi žuti.

Najbolji igrač: Igor Osredkar (Novo vrijeme Apfel).

Akumulirani prekršaji: Alumnus 7 (5+2), Novo vrijeme Apfel 6 (5+1).

Alumnus: Modrušan, Dekanić, Markić, Andrijašević, Andrić, Penava, Perović, Ledinščak, Klarić, Vurnek. Trener: Jakov Ungarov.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Jelavić, Osredkar, Bajrušović, Pulinho, Kazazić, Sokol, Pašalić, Rodrigo, Lasić, Horvat, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Novo vrijeme Apfel je nadigralo Alumnus u Sesvetama i zasluženo odnijelo bodove u Makarsku. Domaći su u utakmicu ušli odlučno i stvorili nekoliko prigoda, a nakon što je Osredkar doveo goste u vodstvo oni su preuzeli inicijativu i dobili utakmicu sa visokih 0 :6. Obje momčadi u utakmicu su ušle napadačkom igrom, a u prvim minutama veći posjed imao je oslabljeni Alumnus. Prvu izglednu priliku imali su gosti u 7. minuti kada je Modrušan obranio snažni udarac Jelavića. Studenti odgovaraju preko Andrijaševića koji je pucao glavom iznad vrata Baškovića. Minutu potom novi dvoboj Baškovića i Andrijaševića završava obranom vratara Novog vremena. Do promjene rezultata došlo je u 14. minuti kada Osredkar kažnjava grešku obrane Alumnusa i trese mrežu Modrušana za 0:1. Makarani su samo dvije minute kasnije podebljali prednost, Pašalić je primio loptu na uzdužnoj liniji terena , namjestio se i preciznim udarcem pogađa gornji desni kut nemoćnog vrarara Alumnusa. Na odmor se tako otišlo vodstvom igrača Tea Strunje od 0 : 2. Početak nastavka donosi izglednu prigodu „studentima“, a akciju Markić – Andrijašević zaustavlja sigurni Bašković. Na početni pritisak Novo vrijeme Apfel odgovara pogotkom Kazazića za novu prednost od 0:3. Izglednu priliku potom je imao Ledinščak, ali njegov udarac nije bio precizan. Alumnus od 34. minute igra s Penavom kao igračem – vratarom, u idućoj Osredkar kažnjava neprecizno dodavanje domaćih igrača i posprema loptu u njihova prazna vrata za 0 : 4. No, i pored toga Sesvećani nastavljaju igrati s letećim vratarom, ali im to nije donjelo ništa dobrog. Naprotiv, primili su još dva pogotka u 38. minuti na prazna vrata, a strijelci su bili Horvat i po treći put veteran Igor Osredkar. Ovom pobjedom Makarani su prekinuli niz od dva poraza za redom i dobrom igrom najavili povratak starim navikama – pobjedama.

Jakov Kovačević