ODBOJKA – Makarska nadomak bodu

Odbojkašice Makarske u derbiju 7. kola u praznoj dvorani na GSC Makarska ugostile su vodeću ekipu lige, a loša igra u trećem setu koštala ih je povoljnijeg rezultata. Prvu dionicu igračice Danijele Vujčić odličnom igrom riješile su u svoju korist, dobar servis, prijem, dobar blok bili su razlog za 25:22. Drugi set zasluženo je pripao Kaštelankama koje su tako poravnale na 1:1. Treći je u stvari odlučio o pobjedniku ovog uzbudljivog dvoboja, ekipe domaćih kao da nije ni bilo na parketu pa su gošće povele s 1:2. U četvrtom se Makarke vraćaju u igru, vodile su sa 10:3 i 12:4, ali tada iskusne gošće koriste greške najiskusnijih odbojkašica Makarske i hvataju priključak. Kada su u finišu tog seta domaće ponovo došle do nove prednosti (19:15) izgledalo je da će o pobjedniku odlučivati peti. No, iskusne Ivančić i Apostolski mislile su drugačije te ponovo dolazi do drame na parketu. Boras dobro servira za 24:23, a onda mirnoća i veći izbor igračica donosi u produžetku tri boda gošćama.

Makarska – Marina Kaštela II 1 : 3 (25:22, 19:25, 9:25, 24:26)

Makarska: Tomaš, Jović, Grmoja, Bokšić, Boras, Vujčić, Mrčela, Protrka, Bušelić. Trener: Danijela Vujčić.

Marina Kaštela II: Giljušić, Roso, Smoljo, Glavinić, Vukić, Vukadin, Apostolski, Baričević, Ivančić. Trener: Goran Jahura.

Poredak:

Marina Kaštela (6) 17, Brda II (4) 11, Split II (7) 13, Split VT (6) 8, Makarska (6) 8, Šibenik 91 (4) 7, Kaštel Lukšić (4) 7, Šibenik (7) 6, Kaštela II (4) 3, Župa dubrovačka (5) 2, Zadar II 2

Iduće kolo:

Župa dubrovačka – Makarska, Kaštela II – Marina Kaštela, Brda II – Split II, Trogir – Kaštel Lukšić, Split VT – Šibenik, Zadar II – Šibenik 91.

J. K./arhiva MP