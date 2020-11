U GALERIJI GOJAK OD 26. STUDENOGA DO 12. PROSINCA – Samostalna izložba slika Edite Brtan ‘Parcijalna retrospektiva’

Makarska akademska slikarica Edita Brtan predstavlja se publici izložbom “Parcijalna retrospektiva” u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka od 26. studenoga do 12. prosinca. Izložba je otvorena za posjet od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati.

Edita Brtan rođena je 1980. godine u Makarskoj. Srednju umjetničku školu, smjer slikarstvo završila je u Splitu. Slikarstvo je diplomirala 2006. na Akademiji lijepih umjetnosti u Rimu u klasi profesora Paola Laudisa. Samostalno izlaže od 2000., a sudjeluje i na brojnim skupnim izložbama. Živi i radi u Makarskoj.

- Sukladno važećim epidemiološkim mjerama kod posjeta izložbi potrebno je ispravno nositi zaštitne maske, dezinficirati ruke pri ulasku u izložbeni prostor te održavati razmak od 2 metra. Istovremeno izložbu mogu razgledavati 3 posjetitelja.

- Ako niste u mogućnosti doći pogledati izložbu uživo, možete je pogledati virtualno na web stranici Galerije, www.galerija-antun-gojak.hr - ističe Josip Karamatić, ravnatelj Galerije Gojak.

J.M.