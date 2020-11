HMNK ČETVRTFINALE – Novo vrijeme Apfel izborilo završnicu kupa

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić i Dino Kramar (oba Varaždin).

Strijelci: 1:0 Pašalić (8.), 2:0 Jelavić (29.), 3:0 Kazazić (35.).

Akumulirani prekršaji: Novo vrijeme Apfel 7 (2+5), Uspinjača Gimka 8 (2+6)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Jelavić, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Vuković, Pulinho, Sokol, Pašalić, Lasić, Rodrigo, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Uspinjača Gimka: Piplica, Matan, Uremović, Toth, Jakovljević, Pajalić, Devčić, Brkić, Eman, Cigler, Kmajić. Trener: Krešimir Ćosić.

Najbolji igrač: Vedran Kazazić (Novo vrijeme Apfel).

Pobjedom u zaostaloj utakmici nad Uspinjačom Novo vrijeme Apfel je postalo četvrti sudionik završnog „Final Foura“ malonogometnog kupa Hrvatske. Makarani su se tako pridružili Olmissumu, Vrgorcu i Splitu koji su ranije izborili završnicu koja bi se trebala odigrati sredinom prosinca 2020. Od početka susreta domaći su imali nadmoć na terenu, ali pokušaji Jelavića i Bajruševića nisu bili prijetnja za vratara Piplicu. Potom su pokušali Toth i Matan, ali ni oni nisu bili precizni. Makarani dolaze u početnu prednost u 8. minuti kada je Pulinho prošao po desnoj strani i ubacio na drugu vratnicu za Pašalića koji iz blizine posprema loptu u vrata gostiju. Toth je pokušao u 12. minuti poravnati rezultat, no Bašković je uspio ukrotiti njegov snažan udarac sa desetak metara. Dvije minute potom Sokol se našao i idealnoj prigodi za pogodak kada se sam se našao na 7-8 metara od vrata Piplice, ali je pucao iznad vrata Zagrepčana. Do kraja prvog poluvremena mreže se više nisu tresle pa se na odmor otišlo sa minimalnom prednošću Novog vremena Apfela. U nastavku većih uzbuđenja nije bilo do 29. minute kada se Pašalić po drugi put mogao upisati u strijelce, pucao je neometan sa desetak metara ali neprecizno. Igrači Tea Strunje u istoj su minuti podebljali prednost kada je Kazazić prošao kroz obranu gostiju i ubacio za Jelavića koji zabija za 2:0. Ovaj dvoboj riješen je svake neizvjesnosti u 35. minuti, Rodrigo je podvalio loptu Osredkaru čiji udarac je odbio Piplica. Odbijena lopta dolazi do Kazazića koji sa ruba kaznenog prostora povećava na 3:0. Uspinjača Gimka od tada igra sa Matanom u ulozi vratara-igrača, ali takvom igrom nisu ozbiljnije ugrozili vrata Baškovića. Gosti su mogli pretrpjeti i veći poraz da je Jelavić nakon njihovog šestog prekršaja bio precizan iz kaznenog udarca sa 10 metara. Vrijedno je još spomenuti da su treneri Strunje i Ćosić dali priliku igrati svim raspoloživim igračima izuzev pričuvnim vratarima Hercegu i Kmajiću.

J. Kovačević/Ž. Kovačić