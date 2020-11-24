U AKCIJAMA DARIVANJA KRVI – U Brelima 15, u Baškoj Vodi 15 i Gradcu 40 doza crvenog zlata
U Baškoj Vodi krv je darovalo 15 davatelja i to: ANA DEDIĆ, MARIO JOSIPOVIĆ, IVAN JURIĆ, KRUNOSLAV JURIĆ, DAMIR LOZIĆ, FRANKA MUTIĆ KAPOR, FRANE RADIĆ, IVANA ROSO, MATE STANIČIĆ, PETAR STANIČIĆ, TONI ŠARIĆ, MARIJANA ŠUTA, KATARINA TOPIĆ, MARKO VRANIĆ I HRVOJE ZELIĆ.
U Brelima je prikupljeno 15 doza, a dali su ih: FLORIAN FILIPOVIĆ, NIVES IVIĆ, MATEJ JOVIĆ, JERKO JOZIPOVIĆ, TONČI KESIĆ, ANTE KRISTIĆ, DAMJAN MEDIĆ, STIPE MEDIĆ, MARIJA MEDVEŠEK, MATKO NOVAK, ROBERT RAOS, ANTONIA SOKOL, DINORA SOKOL, TOMISLAV SOKOL I MIRANDO ŠOŠIĆ.
Akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Gradcu odazvalo se 47 ljudi, a krv je dalo 40: ANTONIO ANTUNOVIĆ, LUKA ANTUNOVIĆ, IVAN BARBIR, ALEN BARTULOVIĆ, MIHOVIL BARTULOVIĆ, MARIO BARTULOVIĆ, ANTE BATINOVIĆ, JOSIP BEBEK, PERICA BEBIĆ, IVO BORIĆ, MILOŠ BUINJAC, MATKO BURIĆ, DOMINKO DIVIĆ, IVO GOJUN, STIPE GOJUN, SLAVEN GRGURINOVIĆ, TONĆI JURATOVIĆ, ŽELJKO JURATOVIĆ, DARKO KAČIĆ MIOŠIĆ, MARKO KNEZOVIĆ, VICKO KOSTANIĆ, MARIJO KOVAČIĆ, DRAGO LOZINA, DUJE LOZINA, BRANKO MIOŠIĆ, ANĐELO MIRKO, JADRAN MUŠAN, IVANA PEĆAR, ITA PEKO, IVAN ANTON PEKO, MARIN PEKO, MARKO RADIĆ, MATKO SINKOVIĆ, IVO ŠARIĆ, BORIS ŠILJEG, BALDO ŠUTIĆ, MARKO UJDUR, NIKOLA VUKELIĆ, IVICA ŽDERIĆ I ZORAN ŽIDIĆ.
J.M./CK Makarska