DRAGO NOSIĆ, DIREKTOR HOTELA BIOKOVO – ‘Kavom za van i pizzama za dostavu, uz stalnu uslugu, prilagodili smo se okolnostima’

Nove epidemiološke mjere koje u stupile na snagu u ponoć obustavile su rad ugostiteljskih objekata, ali hoteli mogu pružati usluge gostima smještenim u njima.

U hotelu Biokovo prilagodili su se novim okolnostima. Kako doznajemo od Drage Nosića, direktora Biokova, u hotelu boravi desetak gostiju. Ali, svoje poslovanje prilagodili su okolnostima u kojima će raditi do 21. prosinca.

- Nastojimo da građani koji dolaze na kavu ne ostanu bez tog užitka. Zato smo uveli u ponudu caffe to go, dakle kavu će moći kupiti i ponijeti u čašici, ili neko drugo piće, svakodnevno od 7 do 20 sati, te pizzu od 10 do 20 sati. Za tu uslugu uveli smo poseban pult koji je ispred pizzerije. Na ovaj način nastojimo da građani, a svi su oni naši gosti, ne ostanu uskraćeni za uobičajene navike i potrebe. Ujedno, time omogućujemo kontinuitet posla našim zaposlenim - ističe Nosić.

J. Morović/IvoR