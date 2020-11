PRVI DAN NOVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA – Zatvoreni kafići, restorani, teretane, kladionice, na ‘cijeni’ caffe to go

Za razliku od jučer, kada je cijela riva vrvjela od šetača i sve stolice na štekatima su bile popunjene, jer ispijala se posljednja kava prije stupanja na snagu strožih mjera radi suzbijanja epidemije koronavirusa, danas je slika grada potpuno drugačija.

Građani su šetnju usmjerili na dio rive uz more, a kava se i dalje pije. Gušti ispijanja crnog napitka za mnoge su ritual kojim započinju dan, stoga se u rukama može vidjeti čašica caffe to go. Restorani ne smiju primati goste, ali nove mjere omogućuju i dostavu hrane. Pekarnice mogu raditi do 22 sata. Do 21. prosinca zatvorene su teretane i kladionice.

Sve ovo neće imati svrhu ako se građani ne budu ponašali odgovorno, ne samo na ulici već i u svojim domovima, radnim sredinama. To znači uz sve higijenske mjere izbjegavati okupljanja, nositi masku u zatvorenom prostoru, što više boraviti na zraku.

J.M./IvoR