FUTSAL – Crnica iznenadila Makarane

Novo

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Mislav đeko i Boris Stanić (oba Zagreb). Treći sudac: Filip Mijač.

Delegat: Igor Vojković.

Strijelci: 0:1 Šamija (23.), 0:2 D. Vuković (24.), 1:2 Kazazić (39.).

Žuti kartoni: Osredkar, Jelavić (Novo vrijeme Apfel, Radić (Crnica).

Akumulirani prekršaji: Novo vrijeme Apfel 7 (3+4), Crnica 11 (5+6)

Najbolji igrač: Franko Bilić (Crnica).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, M. Vuković, Pulinho, Osredkar, Bajrušović, Sokol, Kazazić, Lasić, Pašalić, Rodrigo, Gašpar, Horvath, Jelavić, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Crnica: Bilić, D. Vuković, Maričić, Stojković, Subotić, Perić, Jelovčić, Žilić, Nadoveza, Jolić, Radić, Šamija, Škugor, Burčul. Trener: Mladen Perica-Štrle.

Malonogometaši šibenske Crnice iznenadili su u Makarskoj Novo vrijeme Apfel i nanIjeli im treći poraz u dosadašnjem dijelu prvenstva. Čvrsti, borbeni i homogeni gosti zasluženo su pobIjedili favorizirane domaćine koji su tek na trenutak pokazali da su momčad koja bi htjela osvojiti ovosezonski naslov. Momčad Mladena Perice bila je dobro organizirana, dok su domaći previše srljali umjesto da budu strpljivi. Igrali su ponekad bez plana, kad su trebali podignuti tempo igre nedostajalo im je kretanja, a rezultat takve igre bio je loša igra. Mreže se u prvom poluvremenu nisu tresle zahvaljujući ponajviše sigurnim vratarima Baškoviću i Biliću. Šibenčani su već u 9. minuti bili na 5 prekršaja, no do kraja poluvremena igrali su oprezno kako ne bi Makaranima omogućili kazneni udarac sa 10 metara. Nastavak susreta bio je uspješan za goste iz Zvonimirova grada koji su u 23. minuti došli do rezultatske prednosti. Nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Stojković lopta je došla do Šamije koji volej udarcem šalje loptu iza leđa vratara Baškovića. Minutu iza toga gosti su udvostručili prednost, kapetan Crnice Dragan Vuković presjekao je loptu Osredkaru i zabio pod samu gredu domaćih za o:2. Novo vrijeme Apfel nakon toga je pokušalo na sve načine doći barem do jednog boda, ali sve njIhove udarce zaustavio je nesavladivi Bilić. Trener domaćih Teo Strunje kreće na sve ili ništa kada od 35. minute igra sa Rdrigom kao vratarom-igračem, a takva igra nije im donijela očekivan učinak. Ipak su u 39. minuti uspjeli smanjiti kada je Kazazić iz akumulacije zabio za 1:2. Gosti su se do kraja uspjeli obraniti i s tri osvojena boda probiti se na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Novo vrijeme već u utorak (1. prosinca) igra na domaćem terenu zaostalu utakmicu 5. kola sa Uspinjača Gimkom i trebat će odigrati puno bolje misle li se vratiti na pobjednički kolosijek.

J. Kovačević/Ž Kovačić