NOVO VRIJEME APFEL – Ponovo bolji od Uspinjače

Zaostala utakmica 5. kola 1. HMNL

Novo vrijeme Apfel - Uspinjača Gimka 2 : 1 (1 : 1)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Mario Lulić (Gospić) i Zdravko Kuran (Metković).

Strijelci: 1.0 Bajrušović (1.), 1:1 Brkić (12.), 2:1 Pulinho (22.).

Najbolji igrač: Jakša Herceg (Novo vrijeme Apfel).

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Vuković, Osredkar, Bajrušević, Kazazić, Pulinho, Sokol, Pašalić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Bašković. Trener: Teo Strunje.

Uspinjača Gimka: Piplica, A. Matan, Uremović, Brkić, Jakovljević, Obšivač, Cigler, I. Matan, Eman, Kmajić. Trener: Krešimir Ćosić.

U zaostaloj utakmici 5. kola 1. HMNL Novo vrijeme Apfel je na domaćem terenu slavilo protiv Uspinjače Gimke te na prvenstvenoj ljestvici dijeli drugo mjesto s dubrovačkim Squareom. Već u prvoj minuti Makarani su došli do prednosti, na dodavanje Kazazića Bajrušović je zabio pod gredu Piplice za 1:0. Gostima nije trebalo dugo da se oporave od početnog šoka, ali Jakovljević u 3. i Obšivač u 5. minuti nisu bili precizni. Sokol im se revanširao u 11. kada je iz obećavajuće prigode tukao iznad vrata gostiju. Zagrepčani su poravnali rezultat u 12. minuti, Jakovljević je asistirao Brkiću koji posprema loptu u nebranjena vrata domaćih. Potom se igralo ravnopravno i s po jednom izglednom prigodom jednih i drugih. Brazilac Rodrigo je u 18. minuti pucao uz samu vratnicu Piplice, a minutu iza toga Herceg je obranio šut Jakovljevića. Na početku nastavka grešku Pulinha nije iskoristio I. Matan. Igrači Tea Strunje ponovo dolaze do prednosti u 22. minuti, Pulinho je oduzeo loptu Uremoviću na desnom boku i izašao sam ispred vratara Piplice koji nije imao nikakvih izgleda u dvoboju sa njim. Novo vrijeme je u 24. minuti imalo novu priliku za udvostručiti vodstvo, no Kazazićev udarac brani Piplica. Uspinjača je bila blizu drugog poravnanja u 29. minuti kada je Uremović zatresao vratnicu Hercega. Vratar domaćih Jakša Herceg imao je dvije sjajne obrane u 32. i 34. minuti kada je obranio udarce Brkića i A. Matana. Kazazić u 35. i Horvath 36. minuti nisu bili precizni, a od 37. Gosti su od 37. igrali s Ciglarom u ulozi vratara-igrača, a što se rezultat do kraja nije mijenjao najviše zasluga ima vratar domaćih koji je s nekoliko obrana sačuvao svoja vrata. U izjednačenoj igri domaći su na kraju sretno došli do pobjede, a neigranje Jelavića i Osredkara bilo je vidljivo na njihovoj igri.

Poredak:

Olmissum (6) 13, Novo vrijeme Apfel (7) 12, Square (5) 12, Crnica (7) 11, Futsal Dinamo (6) 9, Universitas (6) 7, Alumnus (6) 7, Uspinjača Gimka (6) 6, Osijek Kelme (6) 5, Vrgorac (6) 5

Iduće kolo:

4. 12. 2020 (petak) Novo vrijeme – Square (18:00), Uspinjača Gimka – Futsal Dinamo

5. 12. 2020. (subota) Crnica – Vrgorac (19:00), Olmissum – Osijek – Kelme

6 . 12. 2020 (nedjelja) Alumnus – Universitas

J. Kovačević/Ž. Kovačić