DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD – Danas i sutra mogući izraženiji obilni grmljavinski pljuskovi

Državni hidrometeorološki zavod Operativni centar Civilne zaštite izdao je jutros upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije do sredine dana jako i olujno jugo (8 do 15m/s, udari do 25 m/s).

Narančasto upozorenje odnosi se na količinu kiše. U Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti lokalno obilna kiša (30 do 80 mm u kratkom vremenu), moguće su bujične i urbane poplave.

U Dalmaciji izraženi grmljavinski pljuskovi uz mogućnost tuče.

Sutra, 4. prosinca, žuto upozorenje za grmljavinske pljuskove. U Dalmaciji, ponajprije južnije od Splita, mogući izraženiji i obilniji grmljavinski pljuskovi. Jugo u jačanju.

J.M./IvoR