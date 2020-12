NA SNAZI ZAKON – Za nenošenje maske 500 kuna kazne

Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i time otvorio mogućnost da se uskoro počnu izricati kazne onima koji se ne pridržavaju mjera zaštite od zaraze koronavirusom.

Zakon propisuje obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, zabranjuje ili ograničava održavanje javnih i privatnih događanja i okupljanja. Kad se radi o kaznama, za fizičku osobu koja nepravilno nosi maku za lice ili medicinsku masku iznosi 500 kuna.

Za onoga tko organizira privatnu zabavu kazna je do 10 tisuća kuna, za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda, koji organizira ili dopusti privatno okupljanje kazne su od 5 do 10 tisuća kuna. Mjere će provoditi policija, civilna zaštita, inspektori Državnog inspektorata, a kazne vrijede od subote, 5. prosinca 2020.

Poanta zakonskih izmjena nije u novčanom kažnjavanju, već u prevenciji i pridržavanju propisanih mjera. Prema prekršiteljima će se prvo ići upozorenjem i edukacijom, no ako netko ostane uporan u tome – prema njemu se mogu primijeniti prekršajne odredbe. Nitko nikome neće upadati u stan s obzirom na to da je dom Ustavom zaštićena kategorija, ali se apelira na svakog pojedinca na savjesno i odgovorno ponašanje.

MP/IvoR