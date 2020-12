NOVO VRIJEME APFEL SLAVILO NA DOMAĆEM TERENU – Duje Bajrušović presudio Squareu

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: –

Suci: Krešimir Grgurević i Tomislav Katinić (oba Slavonski Brod).

Strijelci: 1:0 Kazazić (2.), 1:1 Cvijetković (34.), 2:1 Bajrušović (34.), 3:1 Osredkar (38.).

Najbolji igrač: Duje Bajrušević (Novo vrijeme Apfel).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Pašalić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Square: Primić, Džanković, Vuletić, Klečak, Cvijetković, Duvančić, Konsuo, Perić, Nebergoj, Šulić, Turuk. Trener: Hans Matić.

Akumulirani prekršaji: Novo vrijeme Apfel 9 (4+5), Square: 9 (4+5)

Žuti kartoni: Šulić (26), Duvančić (35) – Square.

Derbi susret 8. kola 1. HMNL odigran u Makarskoj između Novog vremena Apfela i dubrovačkog Squarea. Nakon borbene i neizvjesne igre pripao je domaćoj momčadi koja se sa tri osvojena boda učvrstila na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Makarani su napadačkom igrom otvorili utakmicu, a do prednosti su došli već u 2. minuti utakmice kada je Kazazić je na dodavanje Bajrušovića sa 7-8 metara pospremio loptu iza leđa nemoćnog Primića. Gosti su ozbiljnije zaprijetili u 7. minuti, no Bašković je bio siguran. Minutu potom Pulinho se našao u idealnoj prigodi, a obrambeni blok Squarea izbacuje loptu u korner. Vuković je snažnim udarcem u 13. minuti pokušao udvostručiti prednost svoje momčadi, ali je Primić pokazao da je sa pravom reprezentativni vratar. Revanširao mu se Bašković kada je u 18. minuti zaustavio jak udarac Džankovića. U nastavak su domaći krenuli sa željom da podebljaju prednost, a gosti po poravnanje rezultata. Novo vrijeme je preko Jelavića u 23. minuti moglo povećati vodstvo, ali njegov topovski udarac obranio je vratar gostiju. Nebergoj se u 26. minuti našao sam ispred vrata domaćih, a njegov udarac sa 4-5 metara sjajnom obranom ukrotio je Bašković. Potom se redaju prilike za jedne i druge, a udarac Konsua glavom i Kazazića nogom zaustavili su raspoloženi vratari Primić i Bašković. Square je do poravnanja rezultata došao u 34. minuti, sa desnog boka Cvijetković je snažnim i preciznim udarcem poentirao za 1:1. Veselje gostiju kratko je trajalo, tek što se krenulo sa centra igrači Tea Strunje došli su do novog vodstva. Udarac Jelavića brani Primić, odbijena lopta dolazi do Bajrušovića koji ju zabija pod gredu gostiju za 2:1. Od 37. minute trener gostiju Matić kreća sa Džankovićem kao vratarom-igračem, a taj rizik nije mu donio ništa dobrog. Osredkar im je u 38. minuti oduzeo loptu i sa svog dijela terena preciznim udarcem je ubacio u prazna vrata za konačnih 3:1. Makarane je do nove pobjede predvodio veteran Bajrušović i na vratima sigurni Bašković, dok je kod gostiju unatoč tome što je primio dva pogotka najbolji bio Primić.

Jakov Kovačević /Željko Kovačić