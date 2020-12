NINA TURIĆ, MAG. CROAT. – Druga Makarka koja je završila europsku edukaciju Youth Trainers Academy te postala peta Learning Designer-ica u Hrvatskoj

Od 28.11.- 7.12.2020. godine održalo se 10. izdanje “Youth Trainers Academy” koju organizira europska organizacija “Zero Generation”, a na kojem je sudjelovala Makarka

Youth Trainers Academy je europska akademija za mlade soft skills trenere kojoj je cilj educirati osobu da postane soft skills trener tj. Learning Designer (dizajner procesa učenja). Na ovoj akademiji se pojedinci iz svih dijelova Europe i svijeta, educiraju o tome kako kreirati različite procesa učenja za pojedinu osobu. Uči se kako svaki trening i edukaciju u potpunosti prilagoditi točnim potrebama svojih sudionika, kako stvoriti sigurnu zonu za učenje i rast svakog pojedinca. Nakon završetka te edukacije, svaki Learning Designer odabere područje koje ga zanima i u njemu se usavršava.

Nina Turić je druga Makarka i tek peta Hrvatica koja je završila ovu europsku Akademiju. Prva generacija polaznika Youth Trainers Academy-je 2011. godine su bile Glorija Matić iz Makarske i Irena Šoljić is Splita (živi u Belgiji i ne bavi se više soft skills treninzima), a koje su ujedno i prve Hrvatice koje su završile Youth Trainers Academy-ju.

- Iznimno mi je drago da je još jedna Makarka završila tu istu edukaciju i postala peta Learning Designerica u Hrvatskoj. Sada će biti puno lakše organizirati i provesti nove soft skills treninge i edukacije u Makarskoj, a i u Dalmaciji – kazala je Matić.

- Godinama već sudjelujem u 99 % soft skills treninga koje je Glorija organizirala u Makarskoj te mi se jako svidio taj način učenja. Toliko mi se svidjelo da sam i sama postala Learning Designer te ću sada, zajedno s, Glorijom kreirati i održavati soft skills treninge za sve one koji žele uložiti u sebe i u svoje vještine, rekla je Turić.

Glorija Matić se 2014. godine sa zagrebačkog studija vratila u svoj rodni grad Makarsku gdje je započela proces podizanja svijesti svojim sugrađanima o važnosti ulaganja u sebe i u svoje vještine kako bi imali bolju kvalitetu života. Još kao studentica i članica studentske grupe BEST Zagreb otkrila je ovaj način učenja i ulaganja u sebe te ju je to motiviralo da i sama postane Learning Designerica, iako je po formalnom obrazovanju magistra socijalne politike. Povratkom u Makarsku, Glorija je sudjelovala u raznim projektima namijenjenim mladima, nezaposlenima te osobama s invaliditetom, a njezin rad su u svoje projekte uvrstili i lokalne organizacije Savjetovalište Lanterna, Ruke za bolju Makarsku, MARA – Makarska Razvojna Agencija te Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića.

Prije dvije godine, projekt kojeg su nositelj bile lokalne udruge Ruke za bolju Makarsku i Savjetovalište Lanterna, Glorija je osmislila i provela četverodnevnu edukaciju pod nazivom “Be skilled – škola neformalnog obrazovanja Makarska” koju je pohađalo 17 mladih polaznika te je njih 13 dobilo i certifikat o sudjelovanju, a 1 osoba je, na temelju tog certifikata, dobila željeni posao.

Nakon tog projekta, uslijedili su i drugi projekti na kojima je Glorija, kao Learning Designer sudjelovala te su ukupno 563 osobe iz Makarske sudjelovale na njezinim edukacijama.

- Moram naglasiti da sam jako ponosna na svaku osobu koja je došla i sudjelovala na tim edukacijama te dokazala da se i u Makarskoj može nemoguće pretvoriti u moguće – kazala je Matić.

Ove dvije mlade poduzetnice imaju puno planova i želja za budućnost – i online i offline, kada to prilike budu dopustile.

- Imamo puno planova i ideja koje bismo željele realizirati. Jedna od tih ideja je i Be skilled Konferencija za poduzetnike koja bi omogućila malim, mikro i srednjim poduzetnicima da poboljšaju svoje poslovanje s različitim vještinama poput komunikacije, povećanja prodaje, fundraisinga, itd. – ovisno o trenutnim potrebama poduzetnika, kazala je Matić.

U siječnju 2021. godine Glorija će sa svoja 3 treninga (upravljanje financijama, fundraising i public relations) sudjelovati i na Online Training Festivalu – internacionalnom projektu koji traje od 18. do 24.01.2021. godine i na čijih se 160 soft skills treninga mogu prijaviti sudionici iz svih Europskih zemalja. Cijeli Festival će se održavati preko Zoom platforme, a edukacije i treninge će držati 120 Learning Designera iz cijele Europe. Moto Be skilled-a je “Znanje je važno, no vještine su neophodne. Budite vješti.”

MP