NACIONALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE DONIO NOVE MJERE ZA DUĆANE I ŠOPING CENTRE – Stroža epidemiološka pravila na snazi od 12. prosinca do 10. siječnja 2021.

Nova pravila za trgovine i velike centre donio je Nacionalni stožer Civilne zaštite, a važit će od 12. prosinca do 10. siječnja 2021. godine. Strožim epidemiološkim mjerama ograničava se broj kupaca u dućanima i šoping centrima.

U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgovački centri tako da se određuju te grupacije prema neto površini prodajnog prostora. Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ograničit će se na način da u prodavaonicama koje imaju do 10 kvadrata prodajnog prostora može biti samo jedan kupac. Od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca koji simultano mogu biti u trgovini određuje se tako da mora biti najmanje 10 kvadrata po kupcu. Do 200 kvadrata istovremeno mogu imati na način da za svakog kupca mora biti najmanje 12 kvadrata. Do 2000 kvadrata za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata, a za one veće od toga mora biti najmanje 20 kvadrata. Za trgovačke centre najveći dopušteni broj simultanih kupaca će se odrediti tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata. Prodavaonice i trgovački centri će to morati jasno istaknuti na ulazu i strogo će se morati pridržavati toga. Sve prodavaonice su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenih. Za trgovine s više od 2000 kvadrata i šoping mjere uvode se nove mjere koje uključuju organiziranog prijevoza broja kupaca i uvođenje redara koji će spriječiti ulazak prevelikog broja kupaca, obaveza uklanjanja ili onemogućavanja sjedenja u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili onemogućavanja aparata za zabavu. Uvodi se i obaveza upozoravanja kupaca, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se dati podaci o sustavu ventilacije i prozračivanja.

