HRNK ZMAJ – Komisija za žalbe NS Split im odbila žalbu

Komisija za žalbe NS Split objavila je Odluku kojom se potvrđuje Odluka Povjerenika za natjecanje 3. HNL-JUG da se neodigrana utakmica 14. kola 3. HNL-JUG između NK Hrvaca i HNK Zmaj registrira 3 : 0 (par forfe) za NK Hrvace. Komisija za žalbe NS Split u sastavu Ante Dević, Arijan Ćustović, kao članovi i Mladen Baždarić – predsjednik, povodom žalbe HRNK Zmaj Makarska, uloženu na Odluku povjerenika za natjecanje 3. HNL-JUG Dina Knezovića donijela je jednoglasnu Odluku da se odbija kao neosnovana te se potvrđuje Odluka povjerenika za natjecanje 3. HNL-JUG. Komisija za žalbe NS Split zaprimila je žalbu HNK Zmaj Makarska protiv Odluke Povjerenika za natjecanje kojom je utakmica 3. HNL-JUG registrirana rezultatom 3 :0 (par forfe) u korist suparničke momčadi (NK Hrvace – Hrvace) zbog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja, sukladno članku 56. pravilnika o nogometnom natjecanjima HNS-a i članka 48. propozicija natjecanja za prvenstvo 3. HNL-JUG za natjecateljsku 2020/21. Žalba se po svim osnovama jednoglasno odbija kao neosnovana te se potvrđuje prvostupanjska Odluka Povjerenika za natjecanje 3. HNL-JUG. Dostavljeni nalaz mikrobiološke pretrage jednog igrača je uzet u obzir,ali dopis koji je dostavljen uz navedeni nalaz o samoizolaciji 7 igrača se ne uzima u obzir jer nije ovjeren potpisom i pečatom od strane epidemiološke službe. Isto tako HRNK Zmaj Makarska u propisanom roku nije dostavio nikakav službeni dokument od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije koji bi se mogao uzeti kao relevantan u izricanju ove Odluke. Povjerenik za natjecanje 3. HNL-JUG, pravilnom je analizom kompletno dostavljenu dokumentaciju od strane HRNK Zmaj Makarska utvrdio činjenično stanje te temeljem pravilno utvrđenog činjeničnog stanja donio adekvatnu odluku stav je Komisije za žalbe NS Split. Odluka Komisije za žalbe NS Split je konačna i protiv iste se ne može izjaviti žalba stoji na kraju.

Još ostaje za vidjeti kakva će biti reakcija disciplinskog suca koji klubu može izreći dodatnu kaznu oduzimanja bodova (1 – 6) sukladno članku 29. disciplinskog pravilnika.

U Zmaju su nezadovoljni ovom Odlukom i ističu:

– Svi skupa smo svjedoci da su se do sada odgodile mnoge utakmice svih rangova natjecanja u Hrvatskoj i ne znamo da li su svi poštivali rokove za dostavu dokumentacije, ali je bilo više slučajeva kada su se odgađale utakmice pa čak i 1. HNL i to samo na temelju sumnje u zarazu. U ovakvim slučajevima za sve bi kriteriji trebali biti isti. Sve ovo nam govori da se HRNK Zmaj u ovom slučaju ponašao odgovorno slijedeći i pridržavajući se svih uputa od strane epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske, te pažnjom i brigom za zdravlje kako svojih igrača, tako i igrača i trenera NK Hrvaca sa kojima se trebala odigrati utakmica. Isto tako smo vodili i brigu o svim službenim osobama koje su morali biti nazočni na utakmici između Hrvaca i Zmaja, no ova Odluka nije donesena u duhu navedenih vrijednosti. I dalje svaki dan svjedočimo o rekordnom broju zaraženih virusom COVID – 19, a na žalost i o velikom broju preminulih osoba u RH. Iz tog razloga je i Odlukom Stožera CZ prekinuto natjecanje u 3. HNL-JUG kolo prije kraja jesenskog dijela sezone.

Jakov Kovačević /IvoR