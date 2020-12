I MAKARSKE SREDNJE ŠKOLE PO ‘C’ MODELU– Od 14. prosinca online nastava

Učenici makarskih srednjih škola poput svih u Hrvatskoj od ponedjeljka, 14. prosinca, neće sjediti u svojim učionicama, već će nastavu pohađati online.

Takozvani C model nastave na daljinu ostaje do i tako će biti sve do kraja prvog polugodišta 23. prosinca.

Naime, podaci i dalje pokazuju kao nema horizontalnog širenja koronavirusa u školama, međutim imamo dosta učenika u samoizolaciji i dosta srednjoškolaca u javnom prijevozu. Također, opći je zaključak kako je vrijeme pred Božić i u vrijeme blagdana dosta rizično, to je doba povećane mobilnosti i na ovaj će se način pokušati rizik smanjiti što je više moguće kako bi se učenici 18. siječnja mogli vratiti u školske klupe. Učenici srednjih škola tako će izvan školskih klupa biti najmanje 35 dana.

Zimski praznici ranijom su odlukom produljeni za tjedan dana tako da će ove godine prvo polugodište za sve učenike završiti u srijedu, 23. prosinca, slijede trotjedni zimski praznici te početak drugog polugodišta 18. siječnja.

J.M./arhiva MP