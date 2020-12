NOVO VRIJEME APFEL – Teže od očekivanog savladali studente u Splitu

1. HMNL, 9. kolo

Universitas – Novo vrijeme Apfel 1 : 2 (0 : 2)

Split. SD Gripe. Bez gledatelja.

Suci: Vedran Babić i Miloslav Šimac. Treći sudac: Goran Duvnjak (svi Split).

Strijelci: 0:1 Bajrušović (1.), 0:2 Osredkar (3.), 1:2 Gotovac (40.).

Universitas: Jukić, Hrstić, Gotovac, Šuljić, Tustonjić, Vrdoljak, Mijić, Radmilo, Crnjac, Kljunak, Juretić, Jozić, Kosor, Sučić. Trener: Marin Mandić.

Novo vrijeme Apfel: J. Herceg, Vuković, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Pulinho, Jelavić, Sokol, Pašalić, Lasić, Rodrigo, Horvath, Bašković, K. Herceg. Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Duje Bajrušović.

Akumulirani prekršaji: Universitas 9 (5+4), Novo vrijeme Apfel 10 (4+6)

Žuti kartoni: Šuljić, Crnjac, Tustonjić (Universitas), Pulinho, Sokol, Rodrigo (Novo vrijeme Apfel)

Tek što se krenulo s centra gosti dolaze do prednosti, a Bajrušović je izbio sam pred vratara domaćih i zabio za Makarane u 12. sekundi utakmice. Universitas je u dvoboj ušao dosta nervozno i rade više pogrešaka, a loše postavljena obrana ih je skupo koštala u 3. minuti susreta. Brazilac Pulinho pronašao je Osredkara samog pred vratima Splićana, a on poentira za udvostručenje prednosti Novog vremena. Nakon početne nadmoći gostiju, domaći se uspijevaju konsolidirati i utakmica postaje zanimljivija, a prigode se nižu na obje strane. Osim pucački raspoloženih igrača, vratari su na visokom nivou u ovom uzbudljivom dijelu susreta. Do odlaska na odmor nije bilo rezultatskih promjena, a obje momčadi ostavile su dobar dojam. Nastavak utakmice bolje otvara domaća momčad, a u 22. minuti su nanizali čak četiri prilike koje nisu uspjeli realizirati Hrstić, Gotovac, Kosor i Sučić. U 25. minuti se istakao vratar gostiju Jakša Herceg sjajnom obranom kada je zaustavio udarac Kljunka. Herceg je odlično reagirao i u 28. minuti kada je bio brži od Sučića i sačuvao svoju mrežu. Nakon pola sata igre zaiskrilo je među igračima pa su suci da bi ih smirili morali pokazati nekoliko žutih kartona. Duje Bajrušović se u 33. minuti ponovo našao sam ispred vratara domaćih, no njegov udarac nije bio precizan. Potom je Crnjac imao izglednu prigodu, ali ni on nije bio precizan. Od 37. minute domaći su se odlučili igrati s vratarom-igračem, a 47 sekundi prije kraja Osredkar igra rukom ispred svog kaznenog prostora. Bio je to 6. akumulirani prekršaj gostiju, Gotovac je izveo kazneni udarac sa 10 metara i smanji na 1:2. Nekoliko sekundi prije kraja Pulinho je mogao podebljati vodstvo igrača Tea Strunje, ali njegov udarac sa same gol crte izbacio je Šunjić.

Makarani su ovom pobjedom zadržali korak za vodećim Olmissumom, a „studenti“ unatoč porazu mogu biti zadovoljni prikazanom igrom. Momčad Novog vremena Apfela u ovoj sezoni još čeka završnica Kupa, dok je Universitas završio jesensku polusezonu.

