MAKARSKI CRVENI KRIŽ – Darivanje krvi na Zelenki 21. prosinca, u Domu zdravlja 29. prosinca

Gradsko društvo Crvenog križa Makarska u prosincu organizira dvije posljednje akcije darivanja krvi u 2020. godini.

Prva je 21. prosinca na Zelenki od 9 do 12 sati u dvorani crkve Kraljica mira, a druga 29. prosinca u Domu zdravlja od 9 do 12 sati. Posljednja akcija organizira se u suradnji sa udrugom “Mike”. Makarski Crveni križ poziva sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama.

J.M./arhiva MP