FUTSAL 7 – Jesenski naslov Olmissumu, Novo vrijeme Apfel viceprvak

1. HMNL – 9. kolo

Utakmicama 9. kola završen je jesenski dio prvenstva 1. HMNL. Omiškom Olmissumu pripalo je prvo mjesto dok je makarsko Novo vrijeme Apfel osvojilo drugo mjesto. Imaju se odigrati još dvije zaostale utakmice, no one ne mogu donijeti promjenu na vrhu ljestvice. Eutsal Dinamo, Square i Crnica u gornjem su dijelu tablice i oni ne bi trebali imati problema što se opstanka u ligi tiče, dok će Uspinjača Gimka, Universitas, Alumnus, Osijek Kelme i Vrgorac voditi borbu za opstanak u prvom malonogometnom rangu natjecanja. Vrgorac i Olmissum odigrali su u dvorani ‘Davor Jović junak Domovinskog rata’ tvrdu i borbenu utakmicu. Gosti su bili bolji tijekom cijelog dvoboja i za to su nagrađeni s tri nova boda. Pobjednički pogodak za gusare s Cetine zabio je Pavić desetak sekundi prije kraja utakmice. Odličnu utakmicu odigrali su splitski „studenti“ i makarsko Novo vrijeme Apfel, gosti su sjajno otvorili utakmicu i već nakon tri minute imali prednost od 0:2. Rezultat se do zadnje minute susreta nije mijenjao, tada su igrači Tea Strunje napravili 6. akumulirani prekršaj. Gotovac je iz kaznenog udarca s 10 metara poentirao za 1:2, ali za više od toga domaći nisu mogli. Novo vrijeme je tako prekinulo niz pozitivnih rezultata Universitasa i nastavilo svoj pobjednički. Osijek Kelme i Uspinjača Gimka su u dvorani Zrinjevac podijelili bodove odigravši 4:4. Zagrepčani su imali uvjerljivu prednost u većem dijelu utakmice, ali su domaći u zadnjim sekundama uspjeli poravnati i u derbiju začelja na domaćem terenu uzeti bod. Futsal Dinamo je uspio ostvariti pobjedu u zagrebačkom derbiju savladavši Alumnus. Gospari su se uvjerljivom pobjedom nad Crnicom iskupili za uvjerljiv poraz u Zagrebu u prošlom kolu. Reviju pogodaka započeo je Konsuo, a nastavili su je Vuletić, Cvjetković i Džanković.

Za Novo vrijeme Apfel, Olmissum, Vrgorac i Split jesenska polusezona još nije gotova, oni još moraju odigrati završnicu Kupa koja će biti odigrana u Splitu 18. i 19. prosinca 2020. godine.

Rezultati:

Vrgorac - Olmissum 0 : 1, Universitas - Novo vrijeme Apfel 1 : 2, Osijek Kelme - Uspinjača Gimka 4 : 4, Futsal Dinamo - Alumnus 3 : 1, Square - Crnica 6 : 0

Poredak:

Olmissum 22, Novo vrijeme Apfel 18, Futsal Dinamo 15, Square 15, Crnica 14, Uspinjača Gimka 10, Universitas 8, Alumnus 8, Osijek Kelme 6, Vrgorac 5

Lista strijelaca:

9 – Tot (Uspinjača)

8 – Osredkar (Novo vrijeme Apfel)

7 – Subotić (Crnica), Markić (Alumnus), Pavić (Olmissum)

6 – Šamija (Crnica), Vuković (Crnica), Pandurević (Osijek), Prgomet (Futsal Dinamo)

5 – Andrijašević (Alumnus), Džanković (Square), Brkić (Uspinjača), Jurić (Olmissum).

J. Kovačević/Ž. Kovačić