DOGRADONAČELNIK DRAŽEN NEMČIĆ, NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE: Pohvaljujem građane za odgovorno ponašanje, mjere se poštuju u 99 % slučajeva

Unatoč velikom broju onih koji se svako jutro testiraju u Makarskoj situacija s koronavirusom nije loša. To nam je potvrdio načelnik Stožera civilne zaštite Dražen Nemčić. Pohvalio je odgovorno ponašanje građana koji se kaže uistinu u 99 % slučajeva pridržavaju svih propisanih mjera zaštite.

- Trenutno je u Makarskoj ne mali broj zaraženih, ali većina se odnosi na one koji su zbog kontakata u samoizolaciji. Situacija u našem Domu za stare i nemoćne gdje su mjere uvedene još od ljeta je dobra, nema zaraženih. Kažem situacija nije loša, ali je sve na staklenim nogama!

I vlasnici kafića, zaposlenici u trgovinama, a prema izvještaju nadzora od strane komunalnih redara i policije, članova interventne postrojbe iz Splita koja je bila prošli tjedan, poštuju se. Nije zabilježen niti jedno nedozvoljeno otvaranja kafića ili nepoštivanja mjera u trgovinama, niti su zabilježene prijave masovnijih privatni okupljanja, ističe Nemčić.

Aktualne mjere zaštite su na snazi do 21. prosinca, a hoće li se produžiti ili neke ukinuti i u kojim segmentima odlučit će Nacionalni stožer ovisno o situaciji. Nadate li se popuštanju mjera?

- Osobno bih bio sretan da se dozvole treninzi za djecu. Smatram da je to za djecu zdravo osobito treniranje na otvorenom uz naravno pridržavanje mjera zaštite. To bih volio, ali vidjet ćemo. Sve je na staklenim nogama – kaže Nemčić.

Vrijeme je adventa, ljudi prošetaju i uživaju u svjetlosnom ozračju u gradu, a što se tiče samog ispraćaja ove teške godine kako sada stvari stoje teško da će se održavati koncerti i na otvorenom?

-U Makarskoj smo kao Stožer odlučili da ipak tog koncerta ne bude. Bit će koncerata i dogodine, a sada je važno poduzeti sve kako bi broj zaraženih bio što manji. Stižu evo i cjepiva i lijekovi za suzbijanje zaraze pa se nadamo boljoj i sretnijoj godini – optimistično je najavio dogradonačelnik Grada Makarske i načelnik Stožera civilne zaštite Dražen Nemčić.

J. Glučina/arhiva MP