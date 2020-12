ONLINE TRAINING FESTIVAL – Makarka Glorija Matić u organizaciji edukacije

Online Training Festival (OTF) je zamišljen kao festival učenja namijenjen svima onima koji žele naučiti nešto po cijenu kave iz udobnosti svojeg doma. Drugo izdanje OTFa će se održati preko Zoom platforme u razdoblju 18.- 24. 1. 2021. godine. Cilj ovog festivala je pružiti priliku svima za sudjelovanje u preko 150 različitih online treninga koje će održati preko 100 trenera iz cijele Europe.Glorija Matić, Learning Designerica iz Makarske i vlasnica Be skilled, je i u samoj organizaciji ovog Festivala, a sudjeluje u njemu i kao trener/Learning Designer. Sudionici imaju priliku izabrati između 3 njezina treninga: „Kako napisati objavu za medije“ (public relations), „Kako vam hrana krade novac iz džepa“ (upravljanje financijama) te „Kako financirati svoje projekte“ (fundraising).Glorija je jedan od 120 trenera iz cijele Europe koji sudjeluje u ovom projektu, a Hrvatsku još predstavljaju: Mirna Šmidt, Ivana Štulić, Lea Kalinić i Dragutin Oreški.Svi treninzi su podijeljeni između 6 kategorija: karijera, poduzetništvo, osobni razvoj, dizajn učenja (eng. learning design), digitalne vještine i blagostanje (eng. well-being).“Naša vizija je stvoriti online edukaciju na koju bi se mogli prijaviti svi koji žele neovisno o tome gdje žive i koliko novaca imaju. Bitno nam je da sudionici imaju želju i volju za učenjem i razvijanjem. Mi želimo da sudionici ulože u sebe putem neke edukacije koja bi ih koštala kao i kava u kafiću, a na kojoj sudjeluju iz udobnosti svojeg doma. Iz tog razloga smo osmislili i različite vrste popusta kao što su: popusti za early bird (do 31.12.2020. godine), ovisno o BDPu pojedine države popust može biti i to 33 %, za kupnju više ulaznica može se ostvariti i popust do 52 %, neprofitne udruge mogu ostvariti popust i do 65%. Vodili smo računa i o studentima te onima koji su trenutno nezaposleni te za njih imamo popust od 50% bez ikakvih dodatnih upita oko njihove situacije jer i njima želimo omogućiti da ulože u sebe.” izjavio je pokretač ovog festivala, Radoslaw Czahajda koji je inače trener iz Poljske.Svaki dan se odvija maksimalno 27 različitih treninga u kojima sigurno možete pronaći nešto za sebe i poboljšanje svoj života – privatnog i poslovnog. Ovim putem možete doći do znanja i vještina koje vam trebaju za prijeći na sljedeću razinu (eng. next level). Ovaj cijeli projekt je organiziran od strane trenera (Learning Designera) volontera koji žive i djeluju u sljedećim zemljama: Rusija, Latvija, Poljska, Srbija, Nizozemska, Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Norveška i Hrvatska. Online Training Festival od svojih trenera zahtjeva određenu razinu profesionalnosti i kvalitete kako bi se osigurala kvaliteta treninga i edukacija za sudionike. Određeni treninzi su ograničeni brojem sudionika, upravo iz razloga ostvarivanja kvalitete treninga, a ne kvantitete. Prije samog Festivala, održat će se 3 besplatna webinara/treninga s temama:Mirna Šmidt „Umijeće resilienca: kako biti mentalno snažan/a i nositi se s životnim teškoćama“ 30.12.2020. godine u 18 satiMahdi Kleibo „Životopis, motivacijsko pismo i intervju – taktike za uspjeh“ 4.1.2020. godine u 18:00 satiMilena Janowska „Kako kontinuirano učiti“ 12. 1. 2021. godine u 18 sati

Prijave na Online Training Festival kreću s 15.12.2020. godine i traju do početka samog festivala ili do prodaje svih ulaznica. Od 15.-31. 12. 2020. godine, karte se mogu kupiti po još povoljnijim cijenama (eng. early bird). Kada se određeni popusti zbroje, mogu se ostvariti popusti i do 65 %.

Pregled svih treninga te prijave možete pogledati na njihovoj web stranici https://onlinetrainingfestival.com/ te ih zapratiti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.

J.M