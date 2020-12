PU SPLITSKO-DALMATINSKA – Operativna akcija ‘Mir i dobro’ od 15. prosinca do 10. siječnja

S ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, kao i opće sigurnosti građana, i ove godine, u doba božićnih i novogodišnjih blagdana, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u vremenu od 15. prosinca 2020. godine do 10. siječnja 2021. godine provoditi će se operativna akcija „Mir i dobro“.Cilj akcije je upozoriti građane na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava, kao i nepravilne uporabe pirotehničkih sredstava za zabavu, a koji su tijekom proteklih godina bili uzrokom ozljeđivanja građana.Upozoravamo građane na obvezu pravilne uporabe pirotehničkih sredstava za zabavu, kao i na zakonom propisan način prodaje pirotehničkih sredstava, a sve sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja.Posebno upozoravamo roditelje kako je nužno da, i kod uporabe pirotehničkih kategorije F1 koja se mogu prodavati tijekom cijele godine osobama starijima od 14 godina, ne dozvole da djeca istu koriste bez nadzora roditelja ili odrasle osobe, odnosno istu ne upotrebljavaju na način na koji bi mogli ugroziti svoje zdravlje i zdravlje drugih osoba.Također, Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.Roditelji, vodite računa o sigurnosti djece i pobrinite se da ne koriste pirotehnička sredstva. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 mogu trajno narušiti zdravlje vaše djece.Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama, te na kioscima tijekom cijele godine, osobama starijima od 14 godina.Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja i to u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, samo osobama starijim od 18 godina.Pirotehnička sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba. Uporaba naprijed navedenih pirotehničkih sredstava zabranjena je u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca, osim u posebnim slučajevima uz odobrenje Ministarstva.Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je da će: – fizička osoba mlađa od 18 godina koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, zatim fizička osoba koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 02.siječnja do 26. prosinca ili uporabljuje pirotehnička sredstva u zatvorenim prostorima, odnosno na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba, biti kažnjena za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5 tisuća do 15 tisuća kuna.Obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici ove Policijske uprave će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području Županije, te ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno da se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, pirotehnička sredstva će oduzeti, a odgovorne pravne ili fizičke osobe će biti prekršajno prijavljene.MP